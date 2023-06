Das Mehrfamilienhaus Müllerstrasse 10 liegt in der Nähe des Stauffachers und ist direkt an die neuen Google-Büros angebaut. Diese befinden sich auf dem Luftfoto noch im Umbau. Fotos: geo.admin.ch

Architekturbüro versucht Leerkündigung Ende Mai berichtet das Stadtmagazin Tsüri.ch über einen geplanten Abriss im Zürcher Kreis 4. Mittendrin: Ein kleines Architekturbüro mit einer fragwürdigen Vorgehensweise. 05.06.2023 11:18

Google macht sich breit und breiter in Zürich. Nach dem Hürlimann-Areal und der Europallee ist der «alte» Kreis 4 dran. An der Müllerstrasse 16/20 mietet der Techgigant seit neustem das frühere Swissscom-Gebäude. Swiss Prime Site hat den Achtzigerjahrebau 2021 gekauft und für Google in Büros umgebaut. Direkt daran angebaut ist das Mehrfamilienhaus Nummer 10. Wie das Stadtmagazin Tsüri.ch berichtet, gehörte das Haus einer älteren Frau und seit kurzem nun dem Architekturbüro Kissling und Roth. Das Büro will abreissen und neu bauen wie zum Beispiel bereits 2011 an der Müllerstrasse 45. Laut Tsüri.ch dürfte der Preis «weit über fünf Millionen Franken» betragen haben; nicht das höchste Gebot offenbar, aber von den Mietern angefragte Stiftungen und Wohnbaugenossenschaften haben aufgrund des Startpreises nicht mitgeboten. Schlichtungsbehörde bestätigt «Kündigung auf Vorrat» Schon drei Monate nach dem Kauf haben Kissling und Roth allen Mieter:innen gekündigt. Unterschrieben haben diese allerdings nicht, sondern den Fall stattdessen vor die Schlichtungsbehörde gebracht. Diese bestätigte nun laut Tsüri.ch die beanstandete «Kündigung auf Vorrat», weil noch keine konkreten Pläne, geschweige denn eine Baubewilligung vorliege. Nehmen Kissling und Roth die Empfehlung der Schlichtungsbehörde an, können die Mieter:innen für mindestens drei weitere Jahre bleiben, schreibt Tsüri.ch. Martin Kissling und David Roth beteuern im differenzierten Artikel, sie seien keine «Immobilienhaie». Kissling wohnt selbst an der Müllerstrasse, das Quartier liege ihnen ebenso am Herzen wie das Projekt. Es fallen die Schlagworte «Holzhaus», «Familienwohnungen» und «faire Preise». Leitfaden und Beratung wäre vorhanden In der schwindelerregenden Zürcher Abrissspirale ist die Müllerstrasse 10 nur ein weiterer Fall unter vielen. Dass Abreissen aus vielen ökologischen und...