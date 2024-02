Axelle Stiefel: Sketch of process

Architekturbiennale 2025: Eine gute Entscheidung Annexe, eine Gruppe aus Architektinnen und Künstlerinnen, bespielt den Schweizer Pavillon. Sie macht die Abwesenheit von Architektinnen bei der Entstehung der Pavillons in den Giardini zum Thema. 19.02.2024 11:48

Lisbeth Sachs (1914-2002) war eine der ersten eingetragenen Architektinnen der Schweiz und Zeitgenossin des Architekten Bruno Giacometti, der den Schweizer Pavillon in den Giardini della Biennale di Venezia entwarf. "Was wäre, wenn nicht Bruno Giacometti, sondern Lisbeth Sachs den Schweizer Pavillon in den Giardini della Biennale di Venezia entworfen hätte?", lautet nun die hypothetische Frage der Gruppe Annexe, deren Projekt von der Kultustiftung Pro Helvetia für die 19. Architekturbiennale nominiert worden ist. Annexe beabsichtigt, die temporäre Kunsthalle von Lisbeth Sachs, welche für die schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1958 in Zürich errichtet wurde, im Schweizer Pavillon wieder aufleben zu lassen. «Keiner der insgesamt 30 permanenten Länderpavillons in den Giardini wurde von einer Architektin entworfen oder gebaut. Diese Lücke lässt sich nicht durch die Rekonstruktion von Lisbeth Sachs‘ Kunsthalle füllen. Mit unserer Arbeit wollen wir ein körperliches Raumerlebnis schaffen, das für die Dauer der Architekturausstellung neue Zugänge eröffnet», sagen Elena Chiavi, Kathrin Füglister, Amy Perkins und Myriam Uzor, die das Projekt in Zusammenarbeit mit Axelle Stiefel und Emma Kouassi umsetzen werden. Die Auswahl des Schweizer Beitrags geschah in einem zweistufigen Prozess. In der ersten Phase empfahl ein fünfköpfiges Gremium aus nationalen und internationalen Expertinnen und Experten Persönlichkeiten und Teams. Diese wurden von Pro Helvetia eingeladen, zu Handen einer Jury ein Konzept für die Gestaltung des Schweizer Pavillons zu entwickeln. Neun Projektideen wurden anschliessend in einem zweistufigen Wettbewerb juriert. Gemäss der Jury «nimmt das Projektteam die Abwesenheit von Architektinnen bei der Entstehung der Pavillons auf dem Hauptausstellungsgelände der Biennale zum Anlass, sich nicht nur mit der mangeln...