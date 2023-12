Die Gewinnerinnen der ‹Besten 2023› im Video. Fotos: Jonathan Jäggi

Worauf seid ihr besonders stolz? Die Jury hat entschieden, welche Projekte die ‹Besten› des Jahres sind. Doch worauf sind die Macherinnen besonders stolz? Wir haben nachgefragt und die Antworten im Video versammelt. 08.12.2023 16:09

Was ist das wichtigste Element an eurem Projekt? Was macht euch besonders stolz, zufrieden oder glücklich? Wir haben die Gewinnerinnen der Goldenen, Silbernen und Bronzenen Hasen nach ihrem ganz persönlichen Highlight gefragt. Sehen Sie die Antworten im Video....