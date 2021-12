Auf Basis einer Farbstiftskizze ist das Projekt Nordumfahrung Zürich gediehen. Die Verbindung von landschaftlichen Räumen gewinnt Silber. Ein Gespräch mit den Preisträgern.

Karin Salm 09.12.2021 13:12

Wir treffen uns beim Westportal der Autobahnüberdeckung Katzensee. Auf dem Spiel- und Grillplatz stehend, blicken wir über eine sanft modellierte Landschaft mit Wiesen und Feldern in Richtung Katzensee und auf eine grosse Naturschutzfläche. Menschen und Hunde dürfen diese Fläche nicht betreten. Welchen Stellenwert hat dieser Ort innerhalb des ganzen Projekts Nordumfahrung? Lorenz Eugster: Er hat einen zentralen Stellenwert, weil hier vieles zusammenkommt. Diese 600 Meter lange Naturschutzfläche liegt direkt über der Autobahn, sie verbindet die beiden Landschaften links und rechts davon und ist eine Lärmschutzmassnahme für das angrenzende Wohnquartier. Dass hier auch ein Grill- und ein Spielplatz entstanden sind, entspricht einem Bedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner. Ich bin ehrlich gesagt erstaunt und darum auch hoch erfreut, dass an diesem trüben Oktobertag so viele Kinder hier spielen. Wie gross die Frequenz der querenden Wildtiere ist, weiss ich noch nicht. Aber aufgrund unseres Gesprächs ...