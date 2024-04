Welches Thema entspricht sowohl meinen Fähigkeiten und Interessen als auch den akademischen Anforderungen?

Julian Leuenberger* 12.04.2024 14:00

Nach zwei Jahren findet mein Bachelorstudium mit der freien Thesis-Arbeit seinen Höhepunkt und Abschluss. Es ist der Moment, in dem wir Studierende unser erlerntes Wissen anhand eines selbst gewählten Themas unter Beweis stellen können. Im Gegensatz zu anderen Studiengängen beansprucht die Abschlussarbeit an der ArchitekturWerkstatt St.Gallen zwei Semester. In den Sommerferien vor dem letzten Studienjahr haben wir also Themen zusammentragen, die für eine einjährige Arbeit in Frage kommen. Die freie Themenwahl hat es in sich: Wo beginne ich mit der Suche? Welche Themen sprengen den Umfang und welche sind zu knapp? Welches Thema entspricht sowohl meinen Fähigkeiten und Interessen als auch den akademischen Anforderungen? In unserem Jahrgang reicht die Vielfalt der Themen von der Auseinandersetzung mit Bautypologien über den historischen Baubestand von Gemeinden bis hin zu Werken berühmter Baukünstler.

Obwohl die Themenwahl eine harte Nuss ist, motiviert mich der persönliche und individuelle Ansatz. Ebenso frei wählbar ist die Arbeitsweise. Wenn sich Interessensgebiete überschneiden, kann für die Arbeit auch eine Zweiergruppe gebildet werden. Nachdem wir das Thema gefunden und die Gruppe zusammengestellt hatten, begann eine intensive Recherche. Dafür haben wir stapelweise Bücher ausgeliehen, Analysen erstellt und mit Hilfe der Lehrpersonen das gewählte Thema eingegrenzt und konkretisiert. Es galt, eine Grundlage zu schaffen, damit wir die Analyse im nächsten Semester in ein Bauvorhaben umsetzen können.

In meiner Zweiergruppe untersuchen wir in der Bachelor-Thesis die Werke des Architekten Ludwig Mies van der Rohe. Für die Entwurfsarbeit im kommenden Semester brauchen wir eine architektonische Referenz. Zusammen mit den von ortsbedingten Einflüssen gilt es dann sämtliche Ansprüche an unser Bauprojekt miteinander zu vergleichen, auszutarieren und eine möglichst gute Lösung zu finden. Die Eigenständigkeit, wie sie während der Bachelor-Thesis gepflegt wird, ist ein gutes Training für das kommende Berufsleben – auch wenn wir uns dann wohl kaum wieder in dieser Intensität einem frei gewählten Thema widmen können.



