Am Stadtrand St. Gallens soll eine neue Genossenschaftssiedlung entstehen. Das siegreiche Projekt von Staufer & Hasler macht alles richtig, doch einige Fragezeichen bleiben.

Am äussersten Stadtrand von St. Gallen, ganz im Osten, wo die Bauten einer Privatklinik an Landwirtschaftsflächen und Bauernhöfe grenzen, liegt ein Gebiet mit Namen Remishueb. Schon 1919 hatte die Stadt St. Gallen hier einen Wettbewerb für sozialen Wohnungsbau ausgeschrieben. Hinter der Initiative stand niemand anders als Hans Bernoulli – der weit in die Zukunft denkende Architekt und Stadtplaner, der sich bekanntlich für die Freiwirtschaftslehre interessierte und die Kommunalisierung des Bodens forderte. Auf dem städtischen Remishueb-Areal hätten Bernoullis sozialreformerische Ideen unter anderem in Gärten für die Selbstversorgung Gestalt annehmen sollen. Die Stickereikrise, die in der Folge des Ersten Weltkriegs den wirtschaftlichen Höhenflug St. Gallens jäh beendete, liess die bereits fortgeschrittene Planung allerdings ebenso jäh Makulatur werden. Stadt ohne genossenschaftliche Tradition Überhaupt ist St. Gallen keine Genossenschaftsstadt. Nach der Schorensiedlung aus den frühen 1910er-Jahren – einem mittel­alterlich anmutenden Gartenstädtchen für die Eisenbahnangestellten – entstanden in St. Gallen keine nennenswerten Genossenschaftsbauten oder -siedlungen mehr. Die wenigen Wohnbaugenossenschaften, die heute existieren, besitzen nur wenig Objekte, entsprechend marginal ist ihr politischer Einfluss. Dringender Bedarf ist in der Stadt St. Gallen denn auch nicht auszumachen: Der Leerwohnungsstand ist hoch, der Druck wegen stagnierender Bevölkerungszahlen gering. Im Vergleich mit Basel oder Zürich kennt St. Gallen keine ausgeprägte genossenschaftliche Tradition – weder was Wohnformen noch was die Stadtentwicklung betrifft. ###Media_2### ###Media_3### Wenn Ausnahmen die Regel bestätigen, dann findet man die Ausnahme auf der Remishueb. Gut sechs Jahrzehnte nach Bernoulli wurde hier erneut ein Wettbewerb für ein genosse...