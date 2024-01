Die Ausgangslage war widersprüchlich. Anstelle einer unscheinbaren Sportstätte soll ein grosses Oberstufenzentrum im Aarauer Telli entstehen – mit einem öffentlichen Raum. Städtebau in Zeiten des Klimachaos.

Volker Bienert 16.01.2024 10:01

Obwohl die Jury im Rahmen der Präqualifikation fast alle, die in der Deutschschweizer Schulbauszene Rang und Namen haben, versammelte und damit hoffen durfte, hochstehende Entwürfe zu erhalten, macht sich am Ende Ernüchterung breit: Das ausgewählte Projekt für das neue Oberstufenzentrum in Aarau aus der Feder von pool Architekten wird wohl kein besonders einprägsamer Ort werden. Wunsch nach wundersamer Stadtwerdung Das Telli, eine Retorte der Boomjahre des 20. Jahrhunderts, trägt viele städtebauliche Sünden der Vergangenheit in sich. Ein Quartier ohne räumliche Bindung an die Stadt, unterhalb des Hochufers, zwischen Altstadt und Aare. Dauerhaft unfertig, eine Mischung aus Gewerbegebiet und Schlafstadt, typisch Nachkriegsmoderne, mit dem Dogma der Funktionstrennung und der Verkehrsstrasse als Bindemittel. Ein Ort, an dem auch das Tellihochhaus nicht über die Ödnis des verwaisten Trottoirs hinwegtäuschen kann. Nicht zu vergessen die Trabantensiedlung mit den Häusern Telli A, B, C und D, eine geachtete Ikone des Massenwohnungsbaus, bei der der Jurablick für vieles entschädigen muss. ###Media_2### In diesem Kontext soll mit dem neuen Oberstufenzentrum – Abrakadabra! – Stadt entstehen und auch Öffentlichkeit. Aber wie soll das funktionieren bei nur einer Nutzergruppe, auf einem Areal ohne übergeordnete städtebauliche Bezüge? Wie viel Öffentlichkeit wird wohl auf dem Campus am Abend oder an den Wochenenden anzutreffen sein? Die Strasse ist nun einmal der öffentlichste Ort, auch wenn sie aktuell in Verruf geraten ist. Das Auto als bestimmender Faktor hat dem öffentlichen Raum viel Gewalt angetan. Entsprechend schwer tun sich die teilnehmenden Büros mit dem Städtebau und der Adressierung. Die Schöpfung eines öffentlichen Raums in diesem Kontext ist eine Qual. Ist der Campus eines Schulzentrums ein öffentlicher Raum? Und wenn ja: Wo müsste dann...