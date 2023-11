Le concours pour l’École professionnelle de Payerne met l’accent sur la modularité et la capacité d’évolution du bâtiment. Un enjeu programmatique, mais aussi politique.

Héloïse Gailing 14.11.2023 10:11

Avec le projet de trois nouvelles écoles professionnelles, l’État de Vaud a décidé de doter l’apprentissage du canton de sites de formation innovants et évolutifs. Dans cet élan, le concours pour l’École professionnelle de Payerne met justement l’accent sur la modularité et la capacité d’évolution du bâtiment. L’adaptabilité du bâtiment est avant tout nécessaire pour le programme qu’il accueille. Le cahier des charges du concours spécifie que le projet doit proposer une ‹architecture intérieure mobile› car, en formant la main-d’œuvre de demain, l’apprentissage accompagne de manière directe l’évolution de notre société. L’école professionnelle doit donc pouvoir s’adapter à l’enseignement de différents métiers, plus ou moins sollicités selon l’époque et aux besoins spatiaux variés. La flexibilité demandée s’inscrit surtout dans une vision globale du canton pour ses bâtiments scolaires, initiée en 2021 avec le concours pour le gymnase du Chablais à Aigle. Le programme invitait alors les équipes concurrentes à proposer un ouvrage selon un système constructif en bois qui pourrait être répliqué pour d’autres bâtiments d’enseignement, sur d’autres sites. La demande s’inspire directement du fameux programme CROCS, ce principe constructif préfabriqué en métal et béton imaginé en 1965 en réponse à la demande urgente de bâtiment scolaire à Lausanne. Une trentaine d’écoles avaient alors été construites, dans le canton de Vaud et au-delà, par des mandataires qui déclinaient le système modulaire de manière spécifique. Cinquante-six ans plus tard, le contexte environnemental et économique n’est plus le même et la profession ne partage pas vraiment l’enthousiasme de la maîtrise d’ouvrage. On redoute alors une atteinte au cadre créatif du concours et un manquement à la loi sur les ma...