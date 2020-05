Stéphanie Hegelbach 11.05.2020 12:05

Schreiner Clalüna war schon bereit, die Koffer zu packen, doch nun bleibt er. Das Vertrauen kommt langsam zurück in das vom Bergsturz erschütterte Dorf Bondo. Dies liegt auch am Projektwettbewerb für die neue Strassen, Brücken und Schutzverbauungen, der im Dezember 2019 entschieden wurde. Doch der Weg zum Resultat war ebenso steinig wie die Wunde, die der Bergsturz in der Landschaft hinterliess. Am 23. August 2017 lösten sich drei Millionen Kubikmeter Stein vom Piz Cengalo und stürzten begleitet von einem Schuttstrom und Murgängen ins Tal. Das bestehende Auffangbecken konnte die Menge an Material nicht fassen, und es kam zu einer grossflächigen Zerstörung. Die Schlammlawine überdeckte die Mairabrücke Spizarun und verschüttete die Bondascabrücke der Kantonsstrasse. Die Brücke Punt, die die beiden Dörfer Promontogno und Bondo verband, musste abgerissen werden, da zu befürchten war, dass sich dort weitere Schlammmassen anstauen könnten. Häuser wurden zerstört oder mussten nachträglich abgeri...