Mehr als 1500 Holzskulpturen bevölkern das Zuhause des Architekten Hubert Bischoff, und unermüdlich fertigt er neue Figuren. Kaum jemand weiss von seinem Schaffenswahn.

Wieder mal hat Hubert Bischoff Skulpturen gesägt, geschliffen und gebeizt. Am Sonntag vor unserem Besuch, von halb acht Uhr früh bis Mitternacht – zuerst draussen vor dem Haus, dann in seiner Garage, um den Nachbarn zu schonen, der sich schon oft über den Motorsägenlärm beschwert hat, es aber inzwischen nicht mehr tut. Denn es ist zwecklos: Bischoff widmet sich seit 15 Jahren in fast jeder freien Minute seinen Holzfiguren, an den Wochenenden ebenso wie vor und nach seinem Zehn-Stunden-Arbeitstag als Architekt. Seit zwei Jahren sei er noch intensiver mit seinem «Handwerk» beschäftigt, sagt er. ###Media_2### Eine Figurengalerie vom Keller bis unters Dach Von Kunst spricht Hubert Bischoff nicht. An sie stellt er einen zu hohen Anspruch, den er nicht erfüllen zu können glaubt. Er gibt sich bescheiden, vielleicht ist er auch demütig. Nur einmal zerstörte er ein paar Skulpturen, als er von einer Auguste-Rodin-Ausstellung nach Hause kam. Ansonsten stellt er seine Holzfiguren fein säuberlich in seinen Räumen auf. Mehrmals musste er sie zusammenrücken, um Platz zu schaffen für neue. Wir befinden uns in Wolfhalden AR, etwas unterhalb des Dorfs. Hier hat Hubert Bischoff zwei benachbarte Appenzellerhäuser gekauft und sie vor 20 Jahren je durch einen modernen Anbau erweitert. Das eine Haus beherbergt sein Architekturbüro, ausserdem Wohnräume im neuen Teil. Das andere Haus wird vor allem von seiner Frau benutzt; im Anbau wären ein Sitzungszimmer mit Küche und ein Büro unter dem Dach vorhanden. Wären. Denn auch diese zwei grossen Räume sind vollgestopft mit den schwarzen, abstrakten Figuren. Bis zu 1,60 Meter hoch sind sie. Wenige sind weiss und dunkelblau, einige naturbelassen. An bunten hat sich Bischoff ebenfalls versucht. ###Media_3### Auch in seinem Wohnhaus begrüssen uns die hölzernen Menschen und Köpfe: Allein im engen Entree stehen 30 Figuren. Überall trifft man...