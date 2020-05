Urs Honegger 04.05.2020 13:05

Der Bundesrat hat Massnahmen verordnet, um das Coronavirus einzudämmen, und die Bevölkerung hält sich daran. Wichtig ist nicht, wie angemessen diese Verordnungen sind und ob einige Menschen Klopapier hamstern. Der entscheidende Punkt ist: Wir können uns ändern. Weil Regierungen und Bevölkerungen weltweit das gleiche getan haben, lesen sich die Auswirkungen wie ein Massnahmenkatalog zur Klimakrise: weniger Autos in den Städten und auf den Autobahnen, fast keine Flieger am Himmel, mehr digitale Vernetzung und ein deutlich verringerter Stromverbrauch. Der staatlich verordnete Lockdown in der Schweiz fährt aber auch die Wirtschaft an die Wand. Davon betroffen sind viele Unternehmen, kleine und mittlere Betriebe – Architekturbüros, Planerbetriebe, Designstudios. Viele Menschen werden arbeitslos und bangen um ihren Lebensunterhalt. Doch die Weltwirtschaft, die in die Rezession kommt, basiert auf fossilen Brennstoffen und zerstört unsere Lebensgrundlage. Wir wissen es seit vielen Jahren. Wir können der...