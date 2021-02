Die Pandemie schüttelt auch die Schweizer Hotelgruppe Sorell durch. Individuell eingerichtete Boutique-Häuser sollen die Stadthotellerie stützen – jetzt auch in St. Gallen.

Claudia Schmid 16.02.2021 10:02

Zürcher Bürgerfrauen legten den Grundstein für die heute grösste Schweizer Hotelgruppe: 1897, wenige Jahre nach der Gründung des ‹Zürcher Frauenvereins für alkoholfreie Wirtschaften› – heute kurz ZFV –, übernahmen sie das Hotel Rütli in Zürich. Die Bedürfnisklausel für Wirtschaften und Alkoholausschank war gerade abgeschafft worden, Gaststätten schossen aus dem Boden, Alkoholismus war weit verbreitet. Das rief die Abstinenzbewegung auf den Plan. Im Jahr 1900 folgte mit dem alkoholfreien Kurhotel Zürichberg der zweite Betrieb, an bester Lage hoch über der Stadt, in der Nähe des Zoos. ###Media_2### Diese Anfänge sind wichtig, um zu verstehen, wie die seit 2002 bestehende Dachmarke Sorell Hotels Switzerland funktioniert. Sorell leitet sich übrigens vom abgekürzten Namen der ZFV-Mitgründerin Susanna Orelli ab. Die Hotelgruppe ist Teil eines unauffälligen, aber dennoch grossen Unternehmens. Bekannt ist dieses vor allem für seine Gemeinschafts- und Freizeitgastronomie: Dazu gehören d...