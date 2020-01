Meret Ernst 27.01.2020 11:01

Die Bilder sind dramatisch, die Situationen schrecklich, die Themen düster. Unfälle, Naturkatastrophen, Terroranschläge. Kein Hersteller will damit Profit machen. Doch das hilft nichts, wenn es um die Frage geht: Wie können schwere Blutungen möglichst schnell und, bevor professionelle Hilfe eintrifft, auch von Laien gestillt werden? Die Deutsche Traumastiftung, ein Zusammenschluss von zivilen und militärischen Unfallchirurgen, Orthopädinnen, Psychiatern und Psychotherapeutinnen, suchte nach einer Lösung, ähnlich wie sie die amerikanische Initiative ‹Stop the bleed› auf Geheiss des Weissen Hauses seit 2015 anstrebt. Analog zum Defibrillator, der seit fast dreissig Jahren zur Herz-Lungen-Wiederbelebung in öffentlichen Räumen bereitgestellt wird, wollte man die nötige Hilfe anbieten – in Form von Material und Anleitung. Mit dieser Idee gelangte die Traumastiftung an die Industrie. Den Ball aufgenommen hat die Schweizer Firma IVF Hartmann, ein Tochterunternehmen der deutschen Hartmann-Gruppe. I...