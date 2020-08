Meret Ernst 17.08.2020 16:08

Im dritten Stock des Schaffhauser Alterszentrums Emmersberg sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner auf bequemen Sesseln. Eine Pflegerin erzählt eine Geschichte, eine andere bringt Getränke und richtet die Wolldecke, die einem Bewohner von den Knien rutscht. Ein Angestellter schiebt die Putzmaschine durch den offenen Aufenthaltsraum. Etwas daneben steht Lio. Der Roboter steht an seinem Ankerpunkt, den er dank eines RFID-Chips am Boden findet. Er ist gerade im Ruhemodus. Der fünfteilige Teleskop-Arm auf der mobilen Plattform weist nach unten. Auf dem Display pulst ein rotes Herz. Werner Gasser, Leiter des Alterszentrums, tritt auf ihn zu und tätschelt ihm den gepolsterten Kopf. Lio wacht auf, dreht seinen Teleskop-Arm und wendet die beiden Greifzangen in unsere Richtung. Zwei aufgeklebte Augen schauen uns erwartungsvoll an. Erste Schritte Im Dezember kam der Roboter erstmals ins Haus. Der neue Gast musste sorgfältig eingeführt werden, den Mitarbeitenden ebenso wie den Bewohnerinnen vorgestellt werden. Er...