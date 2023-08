Das Designmagazin Form bringt seine letzte Ausgabe heraus. Ein Blick auf die Gründe – und ein Abschied.

Nach zwei Wochen voller Sonne, Wärme (ja!) und ausgedehntem Nichtstun fand ich heute eine Nachricht in meinem Postfach, die sich mir aufs Gemüt legte. Sie stammt von Nina Sieverding und Anton Rahlwes, dem Duo hinter der deutschen Designzeitschrift Form: «Nach über vier Jahren im Verlag und drei Jahren als gemeinsame Chefredaktion des Magazins hat diese Reise nun ein Ende. Es war für uns (...) ein Privileg, in dieser Zeit die inhaltliche und gestalterische Ausrichtung des Magazins prägen zu können und so zum aktuellen Designdiskurs beizutragen. Besonders stolz sind wir darauf, intersektionale und feministische Perspektiven in das deutsche Design eingebracht zu haben. Diese Perspektiven sind unserer Meinung nach entscheidende Bausteine für eine demokratische und freie Gesellschaft, zu der auch Gestaltung ihren Teil beitragen muss.» Der Donnerschlag war bereits am 22. Juni mit der Ankündigung gekommen, dass der Verlag Form sein Magazin einstellt. Das letzte Heft markiert als Doppelausgabe 300 und 301 zugleich ein Jubiläum: 66 Jahre schrieben seine Macher und Macherinnen über die gestaltete Welt um sich herum, erst als Kulturzeitschrift, später als Magazin für «Haltung und Design». Gegründet 1957 von Jupp Ernst, Willem Sandberg, Curt Schweicher und Wilhelm Wagenfeld – «vier Herren (...), die selbst nicht damit rechneten, dass mehr als vier Ausgaben erscheinen würden», prägten wechselnde Köpfe das Medium: Karl-Heinz Krug (1962–1998), Petra Schmidt (1999–2005), Gerrit Terstiege (2006–2012), Sophie Lovell (2012–2013) und Stephan Ott (2012–2019). 2020, mitten in der Pandemie, übernahmen Nina Sieverding und Anton Rahlwes die Co-Redaktion. Dass sie sich nach knapp drei Jahren von der Form verabschieden, hat keine ideellen Gründe: «Die Papierpreise, das veränderte Anzeigen- und Leseverhalten und die allgemeine wirtscha...