Benedikt Loderer 09.03.2020 11:03

Ist ein Buch gut, so ist man nach der Lektüre klüger. Mir ist das passiert. Also muss ich zuerst Ulrike Tillmann und Markus Peter meinen Dank abstatten. Sie haben mir eine Bildungslücke gestopft, die mir erst durch ihre Arbeit bewusst wurde. Hans Scharoun stand für mich im fernen Zwielicht der anderen Moderne, in jener grauen Zone, wo die Gerüchte wohnen. Kollektivplan im Urstromtal war mein erster Gedanke, Zirkus Karajani der zweite. Wie immer: Das Vorurteil nährt sich von der Ignoranz. Was man nicht kennt, darüber weiss man alles und das genügt. Tillmann und Peter haben mir die Brille geputzt. Herzlichen Dank für die klarere Sicht. Leute, schaut Euch den Scharoun genauer an! Es lohnt sich. Ich entdeckte einen Architekten. Einen Grundrisskünstler. Einen Mann, der unser Metier beherrscht, einen Unabhängigen, der sich entwickelte, aber nie verdrehte. Einen deutschen Architekten auch, der eingewurzelt blieb und nie den Schalmeien des internationalen Stils folgte. Mitbewegt von den Zeitläufen gewiss...