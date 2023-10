Mit dem genossenschaftlichen Wohn- und Gewerbehaus Les Rambossons in Lancy bei Genf zeigen Jaccaud + Associés, wie qualitätsvolle Verdichtung geht.

In Lancy findet sich vieles, was in den beengten Verhältnissen der grossen Nachbarstadt Genf keinen Platz hat. Ein Güter- und Rangierbahnhof, das Genfer Fussballstadion und ein Einkaufszentrum mit Bowlingbahn beispielsweise. Aber auch Wohnraum im Grünen. Die ersten Einfamilienhausquartiere begannen zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zu wachsen. In den 1960er- und 1970er-Jahren kamen die Zeilenüberbauungen hinzu, die das Stadtbild entlang der grossen Verkehrsachsen prägen. Heute stehen die Zeichen auf Verdichtung. Auf ehemaligem Bahngebiet an der Grenze zu Genf ist jüngst der Stadtteil Pont-Rouge aufgeploppt. Von hier aus führt die Avenue des Communes-Réunies südwärts und durch den Stadtteil Grand-Lancy. Kräne und neue Wohnblöcke, die von mehr oder weniger baukulturellen Ambitionen zeugen, ragen zwischen den alten Häusern auf. Die bauliche Vielfalt in dieser Gegend bietet architektonisch zwar unzählige Anknüpfungspunkte – verlässlich sind sie aber nicht immer: Wer in Grand-Lancy Neues errichtet, muss damit rechnen, dass die Umgebung sich in absehbarer Zeit verändern wird. Das Wohn- und Gewerbehaus Les Rambossons, das Jaccaud + Associés für die Genossenschaften L’Habrik und SCHS geplant haben, steht selbstbewusst im unbeständigen Kontext. Fassadenbänder aus hellem Beton umspannen den neungeschossigen Riegel und vermitteln zu den modernistischen Zeilenbauten nebenan. ###Media_7### ###Media_6### Zwischen den Fenstern stehen die Betonelemente. Mit ihrer gerillten und sandgestrahlten Oberfläche wirken sie schwerer als die glatten Horizontalen, mit denen sie verzahnt sind. Den Nachbarbauten gleich rückt das Haus ein Stück von der Avenue des Communes-Réunies ab. Die Vorzone bildet den Ankunftsort für die Gewerberäume im Erdgeschoss. Les Rambossons ist aber im Grundriss vielfach geknickt und steht parallel zur Strasse. So fasst die Zeile den Verkehrsrau...