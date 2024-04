Lange war der Mensch das Zentrum von Designprozessen. Wie sich die gestalterische Perspektive um Tiere erweitern lässt, zeigt die Methode ‹Animal-Aided Design›.

Gaby Baldinger 22.04.2024 08:00

Man braucht nicht religiös zu sein, um folgende alte Geschichte zu mögen: Noah, eine Figur aus dem bekannten biblischen Mythos, erhält von einer göttlichen Kraft den Auftrag, nicht nur sich und eine Menschengruppe vor einer Überschwemmung zu retten, sondern auch Vertreter aller Tierarten. Ist man kein Fisch, hilft nichts besser vor dem Ertrinken als Design. Und so baut Noah für alles, was atmet, ein Schiff mit einem Haus darauf. Im Mittelalter empfanden manche diese Geschichte als derart real, dass sie Pläne für Kotentsorgung und Frischluftzirkulation im Innern der Arche entwarfen. Eine Antwort auf den Biodiversitätsschwund Fast forward ins Jahr 2024. Gibt es katastrophische Fluten? Ja, sie sind real wie Dürren, Grossbrände und Orkane. Rufen Autoritäten dazu auf, nicht nur uns selbst, sondern auch Tiere zu retten? Ja, selbst Grossbanken informieren mahnend über das rapide Schwinden der Vielfalt und seine Konsequenzen für das Bruttoinlandsprodukt: Der ‹Living Planet Report 2022› des WWF stellt fest, dass es 69 Prozent weniger Tierarten gibt als im Jahr 1970; in der Schweiz gelten mehr als ein Drittel als gefährdet. Aber wo sind die Noahs – Architektinnen und Designer, die gleich zu Beginn eines Projekts an die Tiere denken? Nicht, um sie nach kurzem Leben unter unwürdigen Bedingungen zu Fleisch zu verarbeiten, sondern um sie mit uns zusammen gut leben zu lassen? ###Media_2### Die architektonische Antwort auf den massiven Biodiversitätsverlust lautet Animal-Aided Design (AAD): ein alltägliches Werkzeug für Designer und Architektinnen zum «tierunterstützten» Entwerfen – seit 2015 entwickelt von Thomas E. Hauck und Wolfgang W. Weisser. Sie betreiben in Berlin ihr ‹Studio Animal-Aided Design›. So wie beim Computer-Aided Design (CAD) der Computer den Gestaltungsprozess unterstützt, so helfen beim AAD Tiere den Menschen. Diese Hilfe, sagt Hauck, ergebe sic...