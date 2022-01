Trotz schwierigster Ausgangslage haben BHSF Architekten und einige Unerschrockene ein Industrielager auf dem Berner Holliger-Areal zum Genossenschaftshaus umgebaut.

Palle Petersen 17.01.2022 07:01

Angenommen, ein Immobilienentwickler stünde vor einem Lagerhaus aus den 1960er-Jahren: Es ist nicht gegen Erdbeben ausgesteift und für eine Wohnumnutzung viel zu breit. Die Geschosse sind luftig, aber doch nicht hoch genug für Zwischendecken. Im Stützenraster wären zwei Zimmer zu breit und drei Zimmer zu schmal. Zu allem Übel liegt der sperrige Koloss am Hang, und in seiner Mitte steht ein stockdunkles Silo. Der Immobilienentwickler würde abwinken. Ersatzneubau oder gar nicht. Doch auf dem Berner Holliger-Areal kommt die frisch gegründete Genossenschaft Warmbächli daher. Sie setzt drei Holzgeschosse auf die ehemalige Toblerone-Lagerhalle und füllt sie mit Gewerbe- und Gemeinschaftsräumen und Wohnungen. Zur Seite stehen ihr die Nachwuchsarchitekten, die neun Jahre zuvor den städtebaulichen Wettbewerb gewonnen und die Umnutzung vorgeschlagen haben. Ist das noch Wagemut oder schon Wahnsinn? Die finstere Unterwelt nutzbar gemacht Tim Seidel von BHSF Architekten erinnert sich noch gut an seinen erst...