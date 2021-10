Der Architekt Marcel Baumgartner hat die Schulanlage Röhrliberg in Cham saniert. Dass sie noch immer den Geist der 1970er-Jahre verströmt, war zunächst nicht geplant.

Werner Huber 04.10.2021 15:10

Schulhäuser sind Erinnerungsorte. Es gibt nur wenige Räume, die das Leben eines Kindes so stark prägen wie die Schule. Die Materialien und Farben, die Stimmungen und Gerüche setzen sich ein Leben lang in unserem Gehirn fest. Schulhäuser sind oft das Ergebnis eines Wettbewerbs. Sie widerspiegeln den aktuellen Stand der pädagogischen Konzepte, die Strömungen der Architektur und ebenso das Selbstverständnis einer Gemeinde. Die Schulanlage Röhrliberg in Cham zeigt das exemplarisch. 1968 gewann Architekt Josef Stöckli den Wettbewerb für die Oberstufenschulanlage. Im Geist der Zeit gestaltete er ein campusartiges Ensemble: Auf dem Hügelrücken fassen ein Klassentrakt, ein Gebäude mit Aula und Singsaal sowie zwei Turnhallen einen grossen Pausenhof. 1975 wurde die Anlage eröffnet. Drei Jahre später folgte, in einiger Entfernung und in die Landschaft ausgreifend, das Hallenbad. Der Grosszügigkeit des Äusseren steht im Innern die effiziente Nutzung des Raums gegenüber. Stöckli plante das Schulhaus i...