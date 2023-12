‹Mono[PA6]› heisst der Rucksack, der komplett aus Polyamid 6 besteht und sich als Ganzes rezyklieren lässt. Für den durchdachten Beitrag zur Kreislaufwirtschaft erhält Freitag den Hasen in Bronze.

Wenn das legendäre Zürcher Unternehmen Freitag ein neues Produkt lanciert, dann geschieht das unterdessen mitunter ganz ohne die Gründer Markus und Daniel Freitag. Vor 30 Jahren nähten die beiden Brüder erstmals gebrauchte LKW-Planen zu Taschen zusammen. Diese wurden zum Standardaccessoire der Zürcher Kreativszene, später zu einem weltweiten Phänomen. Heute ist das Unternehmen holokratisch organisiert, das heisst: Statt Vorgesetzten gibt es Rollen, statt fixer Abteilungen flexible Kreise mit einem gemeinsam definierten Zweck. Aus einem dieser Kreise ist – nomen est omen – der kreislauffähige Rucksack ‹Mono[PA6]› entstanden, der dieses Jahr den Bronzehasen in der Kategorie Design erhält – ganz ohne Mittun oder strategische Anleitung durch das Gründerduo. Statt der Freitag-Brüder haben wir deshalb zwei der massgeblichen Köpfe hinter dem neuen Produkt getroffen: Lis Isenegger, Lead PR, und Anna Kerschbaumer, Lead Products & Services und Co-Company Leader. Freitag wird für das neue Produkt ‹Mono[PA6]› ausgezeichnet – für einen Rucksack, der aus einem einzigen Material besteht und vollständig kreislauffähig ist. Was war der Anstoss zu diesem Projekt? Anna Kerschbaumer: Die Motivation für alle unsere Entwicklungen findet sich in unserem Unternehmensziel: ‹Intelligent design for a circular future›. Wir versuchen ständig weiterzuentwickeln, was in den 1990er-Jahren mit den Freitag-Taschen aus gebrauchten LKW-Planen begann: das Denken in Kreisläufen. Lis Isenegger: Seit Langem arbeiten wir bei Freitag nicht nur mit rezykliertem Material, sondern wir bieten auch Reparatur-, Tausch- und Take-back-Services an. Die letzte Lücke des Kreislaufs können wir mit der klassischen LKW-Plane aus PVC aber nicht schliessen – am Ende ihres langen Lebens landet auch eine Freitag-Tasche irgendwann im Abfall. Darum wollten wir als Ergänzung zu den klassischen Freita...