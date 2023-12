Der bronzene Hase geht an die partizipative Zwischennutzung Vorpark im Berner Holligenquartier. Was bleibt nach vier Jahren experimentieren und entwickeln?

Gabriela Neuhaus 10.12.2023 08:12

Alles begann 2012, als die Berner Stimmbevölkerung mit grossem Mehr das Ende der Familiengärten im Nordteil des Holliger Schlossparks besiegelte: Das zentrumsnahe Areal im Besitz der Stadt, sollte einer verdichteten Wohnnutzung zugeführt werden. Als Kompensation für das verlorene Schrebergarten-Grün wurde der Quartierbevölkerung ein 5000 Quadratmeter grosser neuer Stadtteilpark versprochen. Um die Wünsche der Anwohnerschaft an den künftigen öffentlichen Grünraum zu integrieren, gab die Stadt Bern schon früh ein partizipatives Verfahren in Auftrag. Daraus entstand ein Nutzungskonzept, das in den Wettbewerb einfloss, den die Stadt für die Wohnüberbauung und den Park auslobte. ###Media_2### Diesen Wettbewerb gewann die neugegründete Wohnbaugenossenschaft ‹Wir sind Stadtgarten› zusammen mit GWJ Architektur, ASP Landschaftsarchitekten und dem Berner Sozialplaner Martin Beutler mit dem Projekt ‹Huebergass›. Die Aufgabe betreffend Park löste die Planergemeinschaft mit einem Konzept namens ‹Lernender Park›. Dieses wird derzeit von Florian Seibold und seinem Team von der ORT AG für Landschaftsarchitektur umgesetzt: Basierend auf robusten Grundelementen wie einer Durchwegung, einem Weiher mit Sitzgelegenheiten, einer Allmend sowie einem Hartplatz, soll der Park sich auch in Zukunft laufend verändern und den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer anpassen können. Eine Zwischennutzung ist zugleich Testnutzung Das Parkexperiment begann bereits während der Bauzeit für die Wohnsiedlung: Stadtgrün Bern stellte das Gelände des geplanten Parks für Zwischennutzungen zur Verfügung. Bei der Räumung der ehemaligen Familiengärten wurden deshalb einige Elemente sowie die Obstbäume mit Bedacht stehen gelassen. Mit diesem sogenannten Vorpark wollte man einerseits einen Beitrag zur Identitätsbildung des neuen Quartiers leisten, vor allem aber bot er die Chance, künftige...