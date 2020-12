Der ‹Mediengarten› in Zürich malt ein neues Bild von Stadtnatur. Mit überraschenden Pflanzengesellschaften gewinnen Krebs und Herde den Hasen in Gold.

Roderick Hönig 04.12.2020 07:12

Vielfältigkeit, Üppigkeit und Schönheit. Das waren die drei Maximen, die den Landschaftsarchitekten Matthias Krebs beim Entwurf für den ‹Mediengarten› auf dem Areal von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) in Zürich-Leutschenbach geleitet haben. Vielfältigkeit, weil Natur in der Stadt immer ein zufälliges Zusammenkommen von unterschiedlichen Pflanzen bedeutet. Üppigkeit, weil eine hohe Dichte an Laubfarben und -formen, verschiedenen Blattgrössen oder Blütenformen sich zu einer exotischen Poesie fügen. Schönheit, weil der ‹Mediengarten› den Beweis antreten will, dass auch bei knappem Wurzelraum, Hitzestress oder Wasserknappheit schöne Gärten möglich sind. Entstanden ist ein reichhaltiges Habitat für Pflanzen, Mensch und Tier. «Der ‹Mediengarten› ist ein Herzblutprojekt – er entspricht in seiner Komplexität sozusagen dem schwarzen Gürtel», sagt Matthias Krebs mit schelmischem Lachen. Und natürlich fing das Projekt nicht bei null an. Der ‹Mediengarten› sei ein Kondensat aus ...