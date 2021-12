Bei ihren Teppichkreationen verbindet Estelle Bourdet traditionelles Handwerk mit digitalen Entwurfstechniken und Upcycling. Dafür gibt es den bronzenen Hasen.

«Wir sind unser Leben lang mit Textilien in Kontakt, von der Geburt bis zum Tod», sagt Estelle Bourdet im Gespräch. Eine schöne und treffende Bemerkung. Das Interview mit der schweizerisch-schwedischen Textilgestalterin findet per Videocall statt, denn sie hat ihr Atelier zurzeit in Berga, einem Dorf in Südschweden. Die digitale Form der Kommunikation mag im Widerspruch stehen zum taktilen Charakter der Textilien, die Bourdet kreiert. Doch ihre Teppiche haben auch von blossem Auge eine starke haptische Ausstrahlung – fast kommt es einem vor, als ob man die Stofferzeugnisse auch optisch berühren könne. Das liegt vielleicht an der archetypischen Dimension, die Textilien haben. Weben ist eine der ältesten Handwerkstechniken, sie lässt sich bis in die Steinzeit zurückverfolgen. Während des Gesprächs richtet Estelle Bourdet die Kamera zwischendurch auf die Webstühle, an denen sie ihre textilen Objekte herstellt. Auch die Teppiche ‹Domestic Surfaces›, für die sie den bronzenen Hasen gewinnt, we...