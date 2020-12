Das Generationenprojekt ‹Plage des Eaux-Vives› gewinnt den Hasen in Silber. Die Idee für den Genfer Stadtstrand kam den Landschaftsarchitekten beim Apéro.

Silke Schmeing 04.12.2020 07:12

2009 Projektstart, 2020 Eröffnung: Genfs Stadtstrand hat Ihnen einen langen Atem abverlangt. Wie hat alles angefangen? Marco Rampini: 2006 sassen mein Büropartner Julien Descombes und ich mit Alexandre Wisard vom kantonalen ‹Service du lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche› beim Apéro in den Bains des Pâquis. Einmal mehr fragten wir uns, warum Genf diesen unglaublich schönen See, aber kaum Bademöglichkeiten hat. Keine der damaligen städtebaulichen Gesamtplanungen nahm diese für Genf grundlegende, städtebauliche und gesellschaftliche Frage auf. Es galt also, eine ganz neue Idee zu etablieren. Wie wurde aus der Idee ein Projekt? Marco Rampini: Alexandre Wisard beauftragte das Atelier Descombes Rampini mit einer kleinen Machbarkeitsstudie, für die wir die Ingenieure von EDMS dazu holten. Yves Bach: Unsere Studie zeigte den dringenden Bedarf auf: Die Menschen nutzten jeden Stein als Einstieg in den See und gingen teils an Orten mit gefährlicher Strömung schwimmen. Die Studie e...