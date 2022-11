Das St. Galler Architekturbüro Geisser Streule Inhelder hat das Leitbild ‹Grünes Gallustal› erarbeitet. Mitinhaberin Regula Geisser spricht über die Hintergründe und Perspektiven.

Ihr Büro hat im Auftrag des WWF St. Gallen und weiterer Umweltverbände ein umfassendes Leitbild für den grünen Umbau der Stadt St. Gallen geschaffen. Wie kommt man zu dieser Aufgabe? Regula Geisser: Wir waren schon früher in zivilgesellschaftliche Stadtprojekte involviert, deshalb ging die Anfrage des WWF an uns. Den Umweltverbänden ging es anfangs vor allem um den extremen Baumschwund auf Stadtgebiet. Sie merkten, dass sich durch Einsprachen allein keine Trendwende bewirken lässt, dass es so etwas wie ein Regelwerk braucht. Gemeinsam sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir eine gesamtheitliche Vision erarbeiten müssen – ein Leitbild, das den Landschaftsarchitekten ebenso überzeugen kann wie die Stadthistorikerin. So haben wir im ersten halben Jahr eine breite Gruppe aus Expertinnen und Experten formiert. Dann ging die Arbeit los. Das Leitbild schlägt eine beeindruckende Bandbreite von Massnahmen vor, von der Eigeninitiative bis zum politischen Millionenprojekt. Regula Geisser: Das ist unsere Strategie, um die Bevölkerung von Anfang an einzubinden, um die Diskussion breit zu lancieren. Studien der öffentlichen Hand bewegen sich meist auf einer Flughöhe, bei der die Bürger nicht mehr mitreden können. Sie fühlen sich nicht angesprochen, es interessiert sie nicht. Aus diesem Grund haben wir auch mit Bildern operiert – um Emotionen zu wecken. Es braucht eine sensibilisierte Bevölkerung, wenn es um kleine private Initiativen geht, aber auch, wenn über Grossprojekte wie eine Autobahnüberdachung abgestimmt wird. Wie haben Verwaltung und Politik reagiert? Regula Geisser: Die Stadt hat unsere Arbeit mit grossem Interesse verfolgt und nach ihren Möglichkeiten finanziell unterstützt. Unser Eindruck ist, dass der Stadtrat die Ideen des Leitbildes im Grundsatz befürwortet, aber nicht das Tempo, das wir verlangen. Natürlich gibt es auch eine unterschiedliche Priorisie...