Melioration als Landschaftsgestaltung: Entwässerungsgräben in der Linthebene 1950 Fotos: Werner Friedli

Strukturverbesserung ist auch Gestaltung Die Tagung Landmanagement an der ETH möchte zeigen, wie die Geomatik zur Lösung aktueller planerischer Herausforderungen beitragen kann und sollte. Was heisst das für andere raumrelevante Disziplinen? 23.01.2023 15:28

Am 18. Januar trafen sich die Geomatikerinnen und Landmanager an der 16. Tagung Landmanagement an der ETH. Thema war diesmal die Zukunft des Landmanagements. Landmanagement, das ist die Disziplin, die ganz konkret die Nutzung der Flächen, vor allem ausserhalb der Bauzonen, bestimmt, über deren Veränderung verhandelt und dies auch kartographisch festhält. Es geht dabei um die Koordination und Abstimmung verschiedener Nutzungen, die auf und im Boden stattfinden. Eine klassische Aufgabe des Landmanagements ist und war die Melioration. In dem Begriff ist – wie auch im Tagungsflyer zu lesen – die Verbesserung der Bodennutzung das Ziel. Was heisst das aber heute, in Zeiten der Klimaerwärmung, des zunehmenden Drucks auf den Boden, des Bevölkerungswachstums und der Forderung nach mehr Biodiversität zur Erhaltung unserer Lebensgrundlagen? Landmanagement versucht die verschiedenen Anforderungen an den Boden konkret umzusetzen. Dabei gibt es viele Einschränkungen und Regulierungen rechtlicher Art, und ein ganzes Instrumentarium, das den Nicht-Fachleuten zum Teil gar nicht so genau bewusst ist. Die Tagung bot einen spannenden Einblick in aktuelle Entwicklungen und zeigte, dass auch hier die Forderung nach einer disziplinenübergreifenden Sicht auf die Raumentwicklung gefordert wird. Das ist spannend für all jene, die sich für Gestalt, Aussehen und Nutzung der Landschaft interessieren. Das Publikum kam aber grösstenteils vom Fach. Wer bestimmt über das "neue Land"? Den Auftakt der Tagung machte Adrienne Grét-Regamey von der ETH mit einem Rundumschlag und dem Aufruf, wir müssen "lernen, das System zu zähmen". Dabei dachte sie nicht nur an die komplexe Planungsmechanik, sondern auch und vor allem um die Veränderungen, die auf die Landschaft zukommen, allen voran die frei werdenden Flächen in den Bergen, wenn die Gletscher schmelzen. Claims stecken wollen hi...