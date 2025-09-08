Das alte und das neue Bondo. Links die Bondasca-Brücke.
Fotos: Donat Caduff
Nach dem Bergsturz 2017 wurden in Bondo umfassende Schutzbauten erstellt. Eine Veranstaltung feiert deren Eröffnung und das Themenheft von Hochparterre.
Am 12. September 2025 werden die neuen Schutzbauten und Brücken in Bondo sowie das Hochparterre Themenheft eingeweiht. Von 14 bis 16 Uhr gibt es Führungen, um 16.30 Uhr offizielle Reden, danach Apéro, Musik und Nachtessen. Keine Anmeldung notwendig.
Einweihung Schutzbauten und Themenheft Bondo
08.09.2025 07:06