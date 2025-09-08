Das alte und das neue Bondo. Links die Bondasca-Brücke. Fotos: Donat Caduff

Einweihung Schutzbauten und Themenheft Bondo

Nach dem Bergsturz 2017 wurden in Bondo umfassende Schutzbauten erstellt. Eine Veranstaltung feiert deren Eröffnung und das Themenheft von Hochparterre.