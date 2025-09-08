Lesen mit tiun
Das alte und das neue Bondo. Links die Bondasca-Brücke. Fotos: Donat Caduff
In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bergell

Einweihung Schutzbauten und Themenheft Bondo

Nach dem Bergsturz 2017 wurden in Bondo umfassende Schutzbauten erstellt. Eine Veranstaltung feiert deren Eröffnung und das Themenheft von Hochparterre.

Axel Simon   08.09.2025 07:06
Am 12. September 2025 werden die neuen Schutzbauten und Brücken in Bondo sowie das Hochparterre Themenheft eingeweiht. Von 14 bis 16 Uhr gibt es Führungen, um 16.30 Uhr offizielle Reden, danach Apéro, Musik und Nachtessen. Keine Anmeldung notwendig. ###Media_2###...
Landschaftsarchitektur
Integration und Eigensinn
in Bondo
Landschaftsarchitektur
Brücke als Balkon
Buchrezensionen
Atlas des Erinnerns
Themenheft
Bondo vs. Cengalo
