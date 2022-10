Johanna Blättler und Danièle Heinzer (Foto: Anne Morgenstern)

Evelyn Steiner

Gebrauchstauglich bauen Die Wohnsiedlung Luchswiese in Zürich-Schwamendingen wird ersetzt. Zu Besuch bei Johanna Blättler und Danièle Heinzer, die den offenen Wettbewerb gewinnen. 17.10.2022 09:00

Ein Porträt von Evelyn Steiner Den Grünraum erfahrbar machen und die Strassen beleben: Ihre Vision für die Wohnsiedlung Luchswiese setzen Johanna Blättler und Danièle Heinzer in ihrem Siegerprojekt ‹Pergola› erfolgreich um. Zur Strasse orientierte Ateliers schaffen eine städtische Atmosphäre, alle Wohnungen bieten Zugang zum Garten oder verfügen über Lauben mit Blick ins Grüne. In den begrünten Fassaden und Dachterrassen klingt die Idee einer vertikalen Gartenstadt an. Die bestehende Disposition der Baukörper zu übernehmen sei intuitiv ihre erste Idee gewesen, so die beiden Architektinnen. Nach einigen Umwegen und dem Testen von Grossformen entschieden sie sich, die Durchlässigkeit des Quartiers auch aus klimatischen Gründen zu erhalten. Die daraus resultierenden winkelförmigen Ensembles bilden eine gelungene Neuinterpretation des Bestands und bieten erst noch mehr Wohnungen als im Programm gefordert. ###Gallery_1### Massstäbe des Wohnens Die präzise Auseinandersetzung mit dem Ort steht exemplarisch für die Arbeitsweise von Blättler Heinzer: Eine objekthafte Architektur lehnen sie dezidiert ab. Immer wieder betonen sie, dass sie eine gebrauchstaugliche Architektur für Menschen bauen möchten. Es überrascht nicht, dass sie sich primär auf den Wohnungsbau konzentrieren. Mit dem Wohnen setzen sie sich in verschiedenen Massstäben auseinander: Ihr Œuvre reicht von Umbauten und kleineren Neubauten unter eigener Bauleitung bis zur Arealentwicklung. Parallel zu den Ausführungsprojekten nehmen sie an Wettbewerben und Studienaufträgen teil. Neben der Luchswiese gingen sie bereits in mehreren Konkurrenzverfahren siegreich hervor: beim Wohn- und Beschäftigungsheim Säget, Bern Belp (2013), bei der Arealplanung Jakob-Strasse Süd, Biel (2016) oder auch bei der Arealentwicklung Viererfeld/Mittelfeld, Bern (2018, mit Camponovo Baumgartner Architekten). Akademischer F...