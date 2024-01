Doppelt so viele Wohnungen, und trotzdem lässt das siegreiche Team um Bischof Föhn Architekten die meisten Häuser stehen. Der neuste Puzzlestein der Siedlung Geissenstein in Luzern.

Damaris Baumann 23.01.2024 09:01

«Ein ressourcenschonendes Leuchtturmprojekt» nennt die Jury den Entwurf. Der siegreiche Vorschlag arbeitet mit dem Bestand, obwohl die Wohngenossenschaft Geissenstein-EBG (EBG) nach einer Zustandsanalyse den Siedlungsteil abreissen wollte. 2010 hatte sie noch Häuser aus derselben Etappe von Enzmann Fischer ersetzen lassen. Inzwischen ist ressourcenschonendes Bauen in der Praxis angekommen. Im Wettbewerbsprogramm war darum der Erhalt als Möglichkeit ausgeschrieben. Planen mit Konsens «Mitwirkung ist für uns ein genossenschaftlicher Grundpfeiler », sagt Johannes Schlattau von der EBG. Deshalb führte die Genossenschaft vor dem Wettbewerb zwei Workshops durch mit rund fünfzehn Genossenschafter*innen. Eine Vertreterin delegierte sie als Expertin in die Jury. Die Leitsätze aus den Workshops waren Teil des Wettbewerbsprogramms. Sie legen grossen Wert auf ökologisches Bauen sowie einen vielfältigen Wohnungsmix, und sie wollen die Kosten über einen moderaten Standard tragbar halten. Konkrete Wünsche waren ein wilder, naturnaher Aussenraum, den sich die Bewohner*innen aneignen können, und ein Gemeinschaftsraum. Der offen ausgeschriebene Wettbewerb stiess mit 50 eingereichten Projekten auf grosse Resonanz. Die sechs prämierten Projekte aus dem letzten Rundgang zeigen das Lösungsspektrum der Aufgabe: Während Platz eins von Bischof Föhn mit dem Bestand arbeitet, sieht Platz zwei von Franz Müllner Ersatzneubauten vor. ###Media_2### Mit dem Bestand Das Gewinnerprojekt vom Team um Bischof Föhn löst die Wünsche der Genossenschafter*innen ein. Fünf der sechs Bauten bleiben erhalten: Sie werden in Leichtbauweise erweitert, wachsen um zwei Stockwerke und bekommen eine zusätzliche Raumschicht. Die aussenliegenden Erschliessungen mit gewendelten Treppen schaffen die gewünschten Begegnungsräume an der Quartierstrasse. Die Verdichtung durch Erweiterung wirkt im Plan ve...