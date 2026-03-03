Abbruch für Neubau auf dem Maag-Areal, Zürich (Bild Hans-Peter Bärtschi)

Verdichtung ist gut, aber wo und wie? Verdichten ist gut, doch wie ist die Frage, meint die Schweizer Bevölkerung. Das zeigt der neue «Verdichtungsbarometer» ebenso wie eine GDI-Studie. Und es gibt offenbar vielerorts Luft nach oben. 03.03.2026 09:00

Das Beratungsbüro für bestehende Wohnliegenschaften Raumpioniere AG hat 2026 erstmals den ‹Verdichtungsbarometer› publiziert, eine Studie, die aufzeigt, wie die Schweizer Bevölkerung zur Verdichtung steht. Das wichtigste Resultat: Grundsätzlich sind die meisten Einwohner*innen der Schweiz zufrieden mit der Lebensqualität in ihrem Quartier. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer Anfang Jahr erschienenen Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts GDI. Die meisten Menschen in der Schweiz finden Verdichtung nicht so schlecht und schätzen ihren Wohnort und ihre Wohnsituation. Das verspricht Gutes für die Zukunft. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail, wie beide Untersuchungen zeigen. Was wir haben, finden wir gut Erstens: Die allgemeine Zufriedenheit mit dem Wohnort ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Wer nämlich unzufrieden mit der Wohnsituation ist, ist zum Handeln gezwungen und sucht folglich einen anderen Wohnort. Das ist anstrengend. Viel einfacher daher: Wo man einigermassen gut lebt, redet man es sich schön und ist zufrieden. Die allgemeine Zufriedenheit ist daher richtig, bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass viele Menschen nicht auch mit etwas anderem zufrieden sein könnten. ###Media_2### ###Media_3### Verdichten, aber wo? Zweitens: Verdichten muss sein und ist akzeptiert. Ebenso zeigen beide Studien auf, wo aus Sicht der meisten Menschen verdichtet werden sollte: In den Innenstädten. In der Agglomeration auch, wobei der Verdichtungsbarometer hier eine viel grössere Zustimmung aufweist als die GDI-Studie. Und eigentlich ist es paradox: Warum sollte ausgerechnet dort verdichtet werden, wo die Siedlungen ohnehin schon am dichtesten sind? In den zumeist gut erschlossenen Agglomerationen läge doch der Löwenanteil des Verdichtungspotentials. Auch hier spielt wohl wieder eine kognitive Verzerrung mit: Wie Dichte in der Stadt geht, ist ...