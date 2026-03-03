Abo
Shop
Abbruch für Neubau auf dem Maag-Areal, Zürich (Bild Hans-Peter Bärtschi)

Verdichtung ist gut, aber wo und wie?

Verdichten ist gut, doch wie ist die Frage, meint die Schweizer Bevölkerung. Das zeigt der neue «Verdichtungsbarometer» ebenso wie eine GDI-Studie. Und es gibt offenbar vielerorts Luft nach oben.

Maarit Ströbele   03.03.2026 09:00
Das Beratungsbüro für bestehende Wohnliegenschaften Raumpioniere AG hat 2026 erstmals den ‹Verdichtungsbarometer› publiziert, eine Studie, die aufzeigt, wie die Schweizer Bevölkerung zur Verdichtung steht. Das wichtigste Resultat: Grundsätzlich sind die meisten Einwohner*innen der Schweiz zufrieden mit der Lebensqualität in ihrem Quartier. Das deckt sich mit den Ergebnissen einer Anfang Jahr erschienenen Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts GDI. Die meisten Menschen in der Schweiz finden Verdichtung nicht so schlecht und schätzen ihren Wohnort und ihre Wohnsituation. Das verspricht Gutes für die Zukunft. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail, wie beide Untersuchungen zeigen. Was wir haben, finden wir gut Erstens: Die allgemeine Zufriedenheit mit dem Wohnort ist ein bekanntes psychologisches Phänomen. Wer nämlich unzufrieden mit der Wohnsituation ist, ist zum Handeln gezwungen und sucht folglich einen anderen Wohnort. Das ist anstrengend. Viel einfacher daher: Wo man einigermassen gut lebt, redet man es sich schön und ist zufrieden. Die allgemeine Zufriedenheit ist daher richtig, bedeutet jedoch im Umkehrschluss nicht, dass viele Menschen nicht auch mit etwas anderem zufrieden sein könnten. ###Media_2### ###Media_3### Verdichten, aber wo? Zweitens: Verdichten muss sein und ist akzeptiert. Ebenso zeigen beide Studien auf, wo aus Sicht der meisten Menschen verdichtet werden sollte: In den Innenstädten. In der Agglomeration auch, wobei der Verdichtungsbarometer hier eine viel grössere Zustimmung aufweist als die GDI-Studie. Und eigentlich ist es paradox: Warum sollte ausgerechnet dort verdichtet werden, wo die Siedlungen ohnehin schon am dichtesten sind? In den zumeist gut erschlossenen Agglomerationen läge doch der Löwenanteil des Verdichtungspotentials. Auch hier spielt wohl wieder eine kognitive Verzerrung mit: Wie Dichte in der Stadt geht, ist ...
Verdichtung ist gut, aber wo und wie?

Verdichten ist gut, doch wie ist die Frage, meint die Schweizer Bevölkerung. Das zeigt der neue «Verdichtungsbarometer» ebenso wie eine GDI-Studie. Und es gibt offenbar vielerorts Luft nach oben.

 03.03.2026 09:00
Planung & Städtebau
Neuer Wohnraum für 2 Millionen Menschen – allein durch Innenentwicklung
Planung & Städtebau
Sag mir, wo die Wohnungen sind
Planung & Städtebau
Wie die Schweiz wachsen kann (1/4)
Planung & Städtebau
Wie die Schweiz wachsen kann (2/4)
Planung & Städtebau
Wie die Schweiz wachsen kann (3/4)
Planung & Städtebau
Wie die Schweiz wachsen kann (4/4)
Stadtlandschaft Zug
«Die Wohnungsfrage
ist existenziell»
Edition
Agenda Raum Schweiz
Edition
Dezentralschweiz
Mehr zum Thema
Planung & Städtebau Neuer Wohnraum für 2 Millionen Menschen – allein durch Innenentwicklung
Planung & Städtebau Sag mir, wo die Wohnungen sind
Planung & Städtebau Wie die Schweiz wachsen kann (1/4)
Planung & Städtebau Wie die Schweiz wachsen kann (2/4)
Planung & Städtebau Wie die Schweiz wachsen kann (3/4)
Planung & Städtebau Wie die Schweiz wachsen kann (4/4)
Stadtlandschaft Zug «Die Wohnungsfrage
ist existenziell»
Edition
Agenda Raum Schweiz
Edition
Dezentralschweiz
Weitere Nachrichten
Zürcher Kinderspital erhalten
15. März: Jugendarchitektur- wettbewerb ‹Zukunft Oper›
Die Ära Ursula Koch: Lesung in der ZB
 

E-Mail angeben und weiterlesen:

Geben Sie uns Ihre E-Mail-Adresse und wir geben Ihnen unseren Inhalt! Wir möchten Ihnen gerne Zugriff gewähren, obwohl dieser Beitrag Teil unseres Abos ist.

Online-Abo 1 Monat gratis abonnieren

Bereits Abonnent:in? einloggen

Unser Digital-Abo kostet 18 Franken pro Monat, 9 Franken für Studenten.

Fragen? 044 444 28 88 oder verlag@hochparterre.ch