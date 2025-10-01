Eine der Gemeinden mit dem höchsten Verdichtungspotenzial: Meyrin im Kanton Genf.

Es tut sich etwas: Urbanistica, die Vereinigung für guten Städtebau, zeigt mit einem Gemeinderanking und einem 3D-Tool konkret auf, wie und wo die Schweiz verdichtet werden könnte.

Urbanistica, die von Balz Halter, Vittorio Magnago Lampugnani und Jürz Sulzer ins Leben gerufene «Vereinigung für guten Städtebau», versteht sich unterdessen als einziger Schweizer Thinktank im Bereich Siedlungsentwicklung und Raumplanung. Dieser Thinktank hat heute Bemerkenswertes präsentiert, nämlich eine detaillierte Studie des Forschungsinstituts Sotomo, die aufzeigt, wo die gesetzlich verankerte Innenverdichtung konkret geschehen kann (oder könnte). Mit der Studie einher geht ein Gemeinderanking, das für die einzelnen Gemeinden sowohl das Potenzial zur Innenentwicklung als auch die Qualitäten bzw. den Nachholbedarf in Sachen Nahversorgung, Nutzung Bauvolumen, Nutzungsmix, Ruhe, Durchgrünung und Naherholung aufzeigt. Und damit nicht genug: Ebenfalls präsentiert wurde ein 3D-Tool, das das Baupotenzial jeder einzelnen Parzelle auf Grundlage der aktueller Bau- und Zonenordnung aufzeigt. Ein faszinierendes Vorher-Nachher: Das theoretische Baupotential macht aus der dispersen Raumstruktur der Agglomeration eine mitteldichte Stadt mit gefassten Strassenräumen. Wie Urbanistica in ihrer Medienmitteilung schreibt, sei die Innenentwicklung ein wirksames Gegenmittel für zwei der grössten strukturellen Herausforderungen der heutigen Zeit, nämlich Wohnungsnot und Verkehrsüberlastung: Eine relevante Verdichtung an zentralen Lagen reduziere den Druck auf den Wohnungsmarkt, während die Konzentration von Wohn- und Arbeitsraum in gut erschlossenen Haupt- und Subzentren den Pendler- und Freizeitverkehr reduziere. Man kann Studie, Gemeinderanking und 3D-Tool auch als Konkretisierung der «Raumstrategie 2070» verstehen, die Urbanistica als Reaktion auf das offizielle «Raumkonzept Schweiz 2050» publiziert hat. Schon dort vertrat Urbanistica die Haltung, das mit der «Stadtwerdung der Agglomeration» das heute vorhandene Siedlungsgebiet und die be...