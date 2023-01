Grün in der Stadt, hier in Singapur: In Zukunft noch häufiger, aber doch nichts neues, wie die Geschichte zeigt Fotos: Mario del Curto

Stadtgrün: Eine Übersicht

Der Klimawandel zeigt: Das Grün in der Stadt ist wichtig! Bis zum 19. Februar zeigt das historische Museum Lausanne, was alles geschieht - und dazu erschien auch eine sehr lesenswerte Publikation.