Die Wohnsiedlung an der Albisstrasse 153-161 in einer Aufnahmen aus den 1930er Jahren. (Baugeschichtliches Archiv)

In Wollishofen steht eines der frühesten Zeugnisse Neuen Bauens in Zürich, erbaut von einer bis vor kurzem unbekannten Architektin: Charlotte Enggist. Nun droht ein Ersatzneubau.

Vor gut zwei Jahren erschien in der Zeitschrift Kunst+Architektur in der Schweiz ein Artikel von Marcel Just und Eliana Perotti. Er trug den Titel «Der Fall (von) Charlotte Enggist. Eine Schweizer Pionierin des Flachdachbaus». Just (ein autodidaktischer Architekturhistoriker, der immer wieder für Überraschungen gut ist) und Perotti (eine erfahrene Forscherin in Sachen «Frauen in der Architektur») hatten mindestens zwei interessante Entdeckungen gemacht: Zuerst einmal, dass die auffällige Häuserzeile an der Albisstrasse 157-161 nicht nur modern anmutet, sondern in der Tat eines der frühesten Zeugnisse des Neuen Bauens in Zürich darstellt. Fotos aus dem Baugeschichtlichen Archiv Zürich belegen die Baujahre 1930/31. Die fünfteilige Flachdachsiedlung entstand also zeitgleich wie die berühmte Werkbundsiedlung Neubühl, die wenige hundert Meter weiter Richtung See liegt.

Während sich die Siedlung Neubühl zahlreicher alter und neuer Publikationen erfreut, sind die Häuser an der Albisstrasse – abgesehen von einem Artikel aus dem Jahr 1933 in der Zeitschrift Das Ideale Heim – nirgends dokumentiert, «nicht im Architekturführer Zürich, nicht in Baultur in Zürich: Enge, Wollishofen, Leimbach und nicht in Zürich und das Neue Bauen», wie Just und Perotti anmerkten.

Man darf zumindest vermuten, dass das Fehlen von Informationen und Publikationen mit der zweiten Entdeckung der beiden Forschenden zusammenhängt: Errichtet worden war die Flachdachsiedlung von einer unbekannten Autodidaktin, die zum Zeitpunkt des Baus gerade einmal 29 Jahre alt war. Ihre nach wie vor lückenhafte Biografie weist sie als Tochter eines Berner Landwirts aus. 1928 lässt sich Enggist in Zürich nieder, bezeichnet sich erst als Sekretärin, dann als Architektin. Die von ihr entworfenen Häuser an der Albisstrasse befanden sich sämtliche in ihrem eigenen Besitz. Im letzten Haus der Zeile befand sich auch die Wohnung der Architektin, gut erkennbar am elegant gesetzten Langfenster, das auf die Ausnahme im Grundriss hinweist.

Wohnung der Architektin Charlotte Enggist im Wohnhaus Albisstrasse 161, das nun abgerissen werden soll. (Baugeschichtliches Archiv)

Die Siedlung im Bau. Gut erkennbar Enggists Wohnung im obersten Geschoss. (Werbekatalog der Baununternehmung Geba AG, Foto aus dem Artikel von k+a)

Bemerkenswert ist nicht nur die dezidiert moderne Formensprache der weiss verputzten Häuser, sondern auch die Gestaltung des Flachdachs. Unterteilt in gleichmässige Kompartimente, standen hier ursprünglich jeder Wohnung ein eigenes Solarium oder ein eigener Dachgarten zur Verfügung.

Wie Marcel Just und Eliana Perotti berichten, baute Charlotte Enggist zur gleichen Zeit noch weitere Wohnhäuser, insgesamt waren es dreizehn. «Mit ihrem Werk», schreiben die beiden, «qualifiziert sie sich als unbestrittene Pionierin unter den Schweizer Archtitektinnen».

1934 veröffentlichte Charlotte Enggist im Idealen Heim einen Text mit dem sprechenden Titel «Sollen die Frauen zum Architekten-Beruf zugelassen werden?». Danach verliert sich ihre Biografie im Dunkel der Geschichte.

Bevorstehender Abriss und offene Fragen

Die Häuserzeile Albisstrasse 153-161 befindet sich heute in den Händen verschiedener Besitzer. Wie soll man es nennen, dass nun ausgerechnet beim Haus Nummer 161, das Enggists Wohnung beherbergte, Baugespanne in die Höhe ragen? Tragisch? Zeittypisch? Oder vielleicht doch vermeidbar?

Seit der Publikation des Artikels über Enggists Häuser in Kunst+Architektur in der Schweiz sind mehr als zwei Jahre vergangen. Die architektur- und sozialgeschichtliche Bedeutung des Ensembles ist offensichtlich. Trotzdem sind offenbar keine Anstalten unternommen worden, die Schutzwürdigkeit der Bauten abzuklären. Charlotte Enggists Häuser befinden sich weder in einem kommunalen noch in einem kantonalen Inventar. Unsere Frage nach Gründen bleibt vom Amt für Denkmalpflege unbeantwortet.

Da das Grundstück von Nr. 161 noch eine substanzielle Freifläche im Süden aufweist, die nach Verdichtung und höherer Ausnützung ruft, ist es nun gekommen, wie es kommen musste: Die Eigentümerschaft plant den Abriss und einen Ersatzneubau mit 25 Eigentumswohnungen. Im Januar 2026 hat die Stadt Zürich die Baubewilligung erteilt, ab Herbst soll gebaut werden.

Immerhin soll der Ersatzneubau gemäss Architekturbüro auf das denkmalgeschützte Seewasserwerk Moos im Süden der Parzelle Bezug nehmen: Auf dessen «robuste Materialität und Rhythmik» antwortet die neue Wohnanlage mit «Mailänder Palazzo-Architektur». Oh Zeiten, oh Sitten. Erhalt und Ergänzung wären vielleicht auch eine Option gewesen.