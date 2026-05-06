Gewaltfrei für die Landschaft
Die geplante Revision des Zivildienstgesetzes ist ein Rückschritt – denn sie gefährdet die Bemühungen für die Biodiversität und den Landschaftsschutz in der Schweiz.
Mein Sohn ist 18 Jahre alt und macht die Lehre zum Landwirt. Er arbeitet hart und träumt von einer regenerativen Landwirtschaft, die zu Boden, Tieren und Menschen Sorge trägt. Ausserdem will er keinen Militärdienst leisten, dafür aber unbewaffneten Zivildienst.
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