Die Über-Expo

Die Idee der Expo 2027 in der Ostschweiz ist im Juni an der Urne gescheitert.

Text: Andres Herzog / 4.11.2016 16:18

Foto: Hosoya Schaefer Architects

Kein halbes Jahr nach dem Nein zur Expo 2027 in der Ostschweiz, gibt es erneut Pläne für eine Landesausstellung: Die Stadtpräsidente von Basel, Bern, Biel, Genf, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen, Winterthur und Zürich wollen gemeinsam eine landesweite Stadtnetz-Expo organisieren. Sie soll erstmals über alle Landesteil verteilt und über alle Sprachgrenzen hinweg stattfinden. Im Zentrum stehen die zehn Städte als «Zentren des gesellschaftlichen Austauschs, der Bildung und Wissenschaft, des Kulturschaffens», wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es wäre nach der Expo 64 die erste Landesausstellung, die wieder auf die Stadt fokussiert. Die involvierten Städte haben ihre Idee in einem Memorandum zusammengefasst. Bis im Frühjahr sollen die Eckwerte wie Trägerschaft, Finanzierung und Zeitpunkt abgesteckt werden. «Die nächste Expo könnte in 10 bis 15 Jahren stattfinden», zeigen sich die Initianten optimistisch.