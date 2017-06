Individuell reisen mit «Compass»

Text: Lilia Glanzmann / 26.06.2017 17:44

Foto: Hochschule Luzern/Niklaus Spoerri

An der Vernissage der Werkschau der Hochschule Luzern – Design & Kunst vergangenem Freitag ist Alexander Schlosser für seine Routenplaner-App «Compass» mit dem Förderpreis Master Design der Hochschule Luzern ausgezeichnet worden. Der Absolvent des Master of Arts in Design mit Spezialisierung in Service Design präsentierte der Jury seine Abschlussarbeit «Compass – A Route Discovery Tool». «Compass» ist ein Routenplaner für Reisen möglichst individuell gestalten lässt: Die mobile App bündelt unterschiedlichste Daten aus dem Internet – Instagram-Fotos, Facebook-Videos oder Blogeinträge – und generiert daraus mittels GPS-Daten eine personalisierte Route. «Seine Masterarbeit hat Potential und kann sich künftig an ganz unterschiedliche Nutzergruppen richten, die nicht nur hier in der Zentralschweiz, sondern irgendwo auf dieser Welt unterwegs sind», sagte Laudator Daniel Schaffo, Präsident des Vereins Luzern Design und Geschäftsführerdes Vereins Swiss Design Transfer. Die Arbeit von Alexander Schlosser zeige exemplarisch auf, was Design heute kann: «Es ist wesentlich für die Weiterentwicklung und Innovationskraft von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft.» Das Departement Design & Kunst der Hochschule Luzern vergibt den mit 5000 Franken dotierten Preis gemeinsam mit den Vereinen Swiss Design Transfer und Luzern Design. Ausgezeichnet werden Master-Absolventinnen und -Absolventen für gesellschaftlich besonders relevante Arbeiten. Zusätzlich kann der Gewinner ein Beratungsangebot von Swiss Design Transfer beanspruchen. Alexander Schlossers Arbeit ist bis zum 2. Juli an der Werkschau 2017 in der Messe Luzern ausgestellt.