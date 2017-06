Werkschau in Luzern

Die Werkschau 2017 zeigt 216 Bachelor- und Master-Abschlussarbeiten aus den Bereichen Design und Kunst. Eröffnet wird sie am 23. Juni mit einer Vernissage in der Messe Luzern und kann anschliessend bis zum 2. Juli besucht werden. Aus dem Bereich Design ist etwa die Arbeit von Nora Wagner zu sehen, die traditionelles Töpferhandwerk mit 3D-Druck kombiniert. Mithilfe des Keramikdruckers «PotterBot», den die Hochschule Luzern – Design & Kunst im September 2016 erwarb, bildet sie die Topografien von Schweizer Seen Schicht für Schicht nach. Unterschiedlich eingefärbte Tone simulieren die Tiefe der Gewässer. Innerhalb des Rahmenprogramms begrüssen am 27. Juni um 18 Uhr die Studienrichtungen Objektdesign, Textildesign und XS Schmuck sowie der Master Design zum Branchentag Design: es gibt eine Führung durch die Ausstellung sowie Zeit für Begegnungen und Gespräche.