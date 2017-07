20-Stunden-Architekturwanderung locker überstanden

Text: Milo Scarpata / 10.07.2017 08:27

Foto: Ivo Bösch

Fünf Mutige haben sich am Wochenende auf die Zürcher 20-Stunden-Architekturwanderung unter der Leitung von Redaktor Ivo Bösch gewagt. Gestartet sind sie am Samstag Nachmittag in den Redaktionsräumen von Hochparterre. Auf der fast 40 Kilometer langen Wanderung bekamen sie an 35 Stationen Architekturperlen in der ganzen Stadt zu sehen. Schwerpunkt war der erfolgreiche Zürcher Wohnungsbau der letzten 15 Jahre. Die Wanderung dauerte die ganze Nacht und endete erst zwei Stunden nach Sonnenaufgang am Sonntag Morgen. Pausen gab es für ein Nachtessen, einen Barbesuch, eine Nachtsuppe, ein Sonnenaufgangs-Früchtebrot (ohne Sonne) und einen Morgenimbiss. Ein grösserer Regenschauer zwang die Gruppe zu einer Abkürzung am Ende der Tour. So sind es am Schluss «nur» 18,5 Stunden geworden. Die Gäste waren 19- bis 69-jährig, zeigten sich interessiert und schafften es ohne nennenswerte Probleme ins Ziel. Gratulation an Anja, Irmela, Joanna, Heini und Lukas!

Noch mehr Architekturwanderungen von Hochparterre finden Sie hier.