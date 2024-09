Wilde Karte 2024: «Hat das richtige Büro gewonnen?»

Gestern Abend stellten sich im prall gefüllten Architekturforum Zürich vier junge Architekturbüros vor. Zu gewinnen gab es die Teilnahmen an einem Studienauftrag.

Die ‹Wilde Karte›, die von den Zürcher Ziegeleien unterstützt wird, ist ein Wettbewerb und ein Schaufenster für Architektinnen und Architekten unter 40. Zu gewinnen gibt es alljährlich die Teilnahme an einem selektiven Wettbewerb, dieses Jahr am Studienauftrag der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Logis Suisse AG für den «Neubau Wohnsiedlung Spichermatt» in Stans.

Aus zahlreichen Eingaben hatte die Jury in einer Vorauswahl vier Architekturbüros bestimmt, die sich gestern Abend im voll besetzten Architekturforum Zürich mit einer kurzen Präsentation ihres Schaffens und ihrer Ideen dem Publikum und der Jury vorstellten.

Das waren:

Allen + Crippa, Buchs SG

Nopai, Zürich

Cabinet, Genf

Architekturgenossenschaft C/O, Zürich / Lausanne

Nach eingehender und intensiv geführter Diskussion im Hinterzimmer (den Teilnehmenden und dem Publikum wurden in der Zwischenzeit Getränke und Focaccia gereicht ) verkündete Philippe Jorisch als Vertreter der Jury die Entscheidung:

Die ‹Wilde Karte #7› geht an Allen + Crippa.

Wir gratulieren – und sind gespannt auf die Resultate des Studienauftrags.