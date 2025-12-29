Safenwil? Eine kleine Gemeinde im Aargau. Wie viele andere hat sie Bedarf an mehr Schulraum. Bislimi Engel Architekten lösen eine zunächst unscheinbare Aufgabe souverän und holen den ersten Rang.

Anfangs dachten sie, es sei nur ein Mittagstisch, erklärt Gemeinderat Roger Hänggi bei der Vernissage. Doch es zeigte sich, dass weit mehr Bedürfnisse zusammenkamen. Die Bevölkerung wächst, Kinderzahlen steigen. Die Gemeinde wollte alles richtig machen und beauftragte Metron mit einer Schulraumplanung für das Areal. Nach langer Vorbereitung stand fest: Safenwil braucht eine Schulerweiterung. Eine wunderbar alltägliche Aufgabe Das Programm ist vertraut: Mittagstisch, ­separat für Unter- und Oberstufe. Aula und Bibliothek, auch ausserhalb der Schulzeiten zugänglich. Räume der Musikschule und Verwaltung, entweder zu gross oder zu klein, gehen im Raster nicht auf. Tagesstrukturen mit direktem Zugang nach aussen, öffentliche Nutzungen und Schulleitung zentral – alles will eigentlich ins Parterre. Das Raumprogramm passt auf ein A4-Blatt, doch die Ausgangslage ist nicht ohne: Topografie, enge Parzelle, zerschnitten durch Niveausprünge. Dazu ein heterogener Bestand – das ‹alte Schulhaus› als Zeitzeuge der Jahrhundertwende, die Primarschule der Spätmoderne, das Oberstufenschulhaus als Bausünde der frühen 2000er-Jahre. Lärm von der Kantonsstrasse haben wir auch. Kurz: Es braucht hier kein spektakuläres Haus. Nur eines, das wie gegossen reinpasst. ###Media_2###Das enge Korsett lässt wenig Spielraum für Varianz. Zwei Drittel der Teilnehmer*innen setzen auf den Kompaktling. Wir sehen keine grossen Gesten, keine Experimente, wenig Ausblick auf Neues – dafür bewährte Typologien und eine vertraute Architektursprache. Zwar arbeitet Felix Kellenberger auf dem dritten Rang an einer «idealtypischen Struktur», lobt die Jury, doch die vielfältigen Nutzungen lassen sich nicht konsequent auf alle Geschosse übertragen. Als einziges Team in der engeren Auswahl entwerfen Atelier Broglia Dias und Studio Noun zusammen einen Längsbau, schaffen damit viel Freiraum, erkaufen ih...