Urbanistica reagiert auf das «Raumkonzept Schweiz» des Bundes.

Urbanistica publiziert «Raumstrategie Schweiz 2070» Eine Replik auf das schwache Raumkonzept Schweiz des ARE. 16.04.2025 09:47

Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat im Dezember einen Entwurf des Raumkonzepts 2050 zur öffentlichen Konsultation publiziert. Nach dem ersten Konzept von 2012, das die räumliche Entwicklung der Schweiz steuern sollte, folgt nun eine Neuauflage. Sie bringt jedoch wenig Neues und ignoriert die drängendsten Fragen unserer Zeit, wie die fehlende soziale und ökologische Nachhaltigkeit unserer Ersatzneubautätigkeit oder die undifferenzierte Entwicklung aller Regionen. Hochparterre-Redakteurin Maarit Ströbele urteilte: «Der Berg hat eine Maus geboren.» Die «Vereinigung für guten Städtebau – Urbanistica» hat kritisch und konstruktiv einen eigenen Vorschlag verfasst: die «Raumstrategie Schweiz 2070». Die engagierte Gruppe um Immobilienunternehmer Balz Halter, Städtebauer Vittorio Lampugnani und Berater Thomas Sevcik hat mit 15 Fachmännern und 2 Fachfrauen ein Pamphlet erarbeitet. Kurz und bündig diskutieren sie 12 Themengebiete und geben 10 Handlungsempfehlungen ab. Darunter sind einige gute, aber in der Raumplanung etablierte Ansätze wie regionale Planungsverbände, die Stärkung von Klein- und Mittelzentren, Quervernetzungen der Mobilität oder ein Anteil an preisgünstigem Wohnraum bei Verdichtungsprojekten. Im digitalen Büchlein finden sich auch neue Ansätze. So steht darin, dass nur die Planung von Gebäuden privat sein soll, die Freiflächen von Baulinie zu Baulinie hingegen übergeordnet geplant und gestaltet werden sollten. Aus einem wirtschaftsliberalen Umfeld mag der Vorschlag erstaunen – er ist jedoch äusserst wichtig und richtig, schliesslich profitieren sowohl Gesellschaft als auch private Eigentümer von hochwertigen öffentlichen Räumen. Die übergeordnete Planung soll Struktur in die Agglomerationen bringen. Daraus folgt auch, dass die Ortsplanung auf die Gestaltung von Quartieren statt von «Siedlungen» ausgerichtet werden sollte. Für die Grun...