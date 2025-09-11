Soziale Integration findet auch in öffentlichen Räumen statt. Wenn Städte junge Frauen in die Planung einbeziehen, lassen sich diese Orte nutzungsfreundlicher und sicherer gestalten.

Viviane Ehrensberger 11.09.2025 08:00

«Das ist Laura, 11 Jahre. Machen Sie bei jeder Strasse, jedem Radweg den Test: Kann Laura hier entspannt und sicher Rad fahren? Setzen Sie nur jene Massnahmen um, bei denen Ihre Antwort eindeutig ‹Ja› lautet!» Der Laura-Test ist ein Werkzeug, das ‹Einladende Radverkehrsnetze›, der Leitfaden des deutschen Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, formalisiert. Er liesse sich auch auf den öffentlichen Raum übertragen: Möchte Laura sich hier aufhalten? Fühlt sie sich sicher? Stellen wir uns Laura für diese Ausgangslage ein paar Jahre älter vor, 14 oder 15: Dann kann sie sich auch abends ohne die Begleitung von Erwachsenen im öffentlichen Raum aufhalten. Diese Laura möchte ihre Unabhängigkeit austesten, sich abseits von ihren Eltern bewegen, sich mit anderen treffen und austauschen. Und natürlich möchte sie andere Menschen beobachten und selbst gesehen werden. Allerdings bekommt sie auch Aufmerksamkeit von ungewollter Seite, und vielleicht wird ihr zum ersten Mal bewusst, dass sie vulnerabel ist. Noch hat sie kein Einkommen, noch ist sie zu jung für Restaurants und Bars, für Mädchen- und Jugendtreffs, die eine wichtige Anlaufstelle sein könnten. Der öffentliche Raum spielt deshalb eine umso entscheidendere Rolle. Wie Mädchen die Stadt erleben Das hat etwa Nevena Torboski beobachtet, Baukulturvermittlerin und Leiterin des gemeinnützigen Vereins ‹drumrum Raumschule› in Basel, der Kinder und Jugendliche mit öffentlichen Workshops, partizipativen Schulprojekten und grenzüberschreitender Zusammenarbeit «für die baukulturellen Herausforderungen unserer Zeit» sensibilieren möchte. Gemeinsam mit Daniela Torres Contreras-Battistini vom Netzwerk Frau und SIA Basel hat sie 2023 das Projekt ‹Girls City – wie Mädchen die Stadt erleben› initiiert. In einem ersten Modul forderten sie Mädchen im Alter von 10 bis 19 auf, fotografisch festzuhalten, wo...