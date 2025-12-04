Dieser Teil der langen Fassade des Metalli soll aufgerissen und teilabgebrochen werden. Fotos: Noah Santer

Das Einkaufszentrum Metalli soll umgebaut und teilabgebrochen werden. Gegen den Beschluss des Zuger Stadtparlaments läuft bis 19. Dezember ein Referendum der neu gegründeten IG Metalli.

Am 1. Dezember hat sich eine Interessengemeinschaft Metalli gebildet, welche das Referendum gegen den vom Grossen Gemeinderat der Stadt Zug beschlossenen Bebauungsplan Metalli ergreift. Die IG besteht aus Zuger Architekten, Kunstschaffenden und weiteren Personen. Sie setzen sich für die Erhaltung und respektvolle Verdichtung des postmodernen Einkaufszentrums mit Wohn- und Büronutzung ein. Bis zum 19. Dezember 2025 müssen mindestens 500 Unterschriften gesammelt werden, damit nächstes Jahr eine Abstimmung über den Bebauungsplan Metalli stattifnden kann.

Das Metalli ist Teil des umfangreichen Bauerbes der Postmoderne im Kanton Zug, das gegenwärtig in eine Erneuerungsperiode gerät und über dessen Zukunft deshalb jetzt nachgedacht werden soll.