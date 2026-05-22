Am 14. Juni stimmt der Kanton Bern ab: Pro Sanierung und Ersatzneubau für das Kunstmuseum Bern oder Contra Erhalt und Weiterentwicklung des Bestands?

Pro/Contra: Projektierungskredit Kunstmuseum Bern Der Kanton Bern stimmt über die Sanierung und den Ersatzneubau des Kunstmuseum Bern ab. Das Projekt wirft städtebauliche, klima- und kulturpolitische Fragen auf. Wir lassen beide Seiten zu Wort kommen. 22.05.2026 14:00

Thema: Projektierungskredit Kunstmuseum Bern (Sanierung und Ersatzneubau) Ort: Kanton Bern Termin: 14. Juni 2026 Was bisher geschah: Die Gebäude des Kunstmuseums Bern sind stark sanierungsbedürftig. Der historische Stettlerbau von 1879 und der Erweiterungsbau von 1983 (Atelier-5-Bau) haben gravierende Mängel in Bezug auf Technik, Sicherheit, Barrierefreiheit und den Schutz der Kunstwerke. Das Museum soll deshalb umfassend erneuert werden. Aus dem Architekturwettbewerb 2024 ist das Projekt ‹Eiger› von Schmidlin Architekten als Sieger hervorgegangen. Es sieht vor, den Stettlerbau zu sanieren und den Erweiterungsbau durch einen Neubau zu ersetzen. Zudem soll das Nachbargebäude, das derzeit noch von der Kantonspolizei genutzt wird, in den Museumsbetrieb integriert werden. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens werden auf rund 147 Millionen Franken geschätzt. Zur Abstimmung kommt nun ein Kredit von 15,7 Millionen Franken für die Projektierung des Vorhabens. Damit werden die Detailplanung, die Bewilligungsverfahren und die Ausschreibungen finanziert. Mit dem Slogan ‹Ohne Haus kein Hodler› werben Vertreterinnen und Vertreter aus den meisten politischen Parteien, inklusive der Berner Regierung, für ein Ja. Die SVP und Vertreter von EDU und GLP haben das Referendum ergriffen. Das Bauvorhaben ist für sie ein «Luxusprojekt», ein «Fass ohne Boden» und «überdimensioniert». Eine Sanierung sei zwar nötig, aber nicht zu diesem Preis. Abstimmung: Sagt die Stimmbevölkerung Ja, können die Sanierungs- und Bauarbeiten bereits in fünf Jahren starten. Sagt sie Nein, muss das Kunstmuseum ein neues Projekt ausarbeiten – und wieder auf Geldsuche gehen. Warum das wichtig ist: Das Projekt wirft grundlegende Fragen auf – städtebaulich, klimapolitisch und zur Rolle eines Kunstmuseums heute. PRO Von Paula Sansano* Das Kunstmuseum Bern muss saniert werden, sonst droht die Schliessung....