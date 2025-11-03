Am 30. November stimmt die Stadt Zürich: Pro Neubauten Seebahn-Höfe oder Contra Abriss der alten Siedlungen.

Thema: Privater Gestaltungsplan Seebahn-Höfe Ort: Stadt Zürich Termin: 30. November 2025 Was bisher geschah: Die Wohnbaugenossenschaften ABZ und BEP wollen ihre Siedlungen Kanzlei und Kolonie Seebahn im Kreis 4 durch Neubauten ersetzen. Die Studienaufträge für die konkreten Bauprojekte sind 2013/14 (BEP) und 2014/15 (ABZ) entschieden worden. Dem zwischen 2019 und 2024 verhandelten Gestaltungsplan stimmten Stadtrat und Gemeinderat zu. Die ‹IG Seebahnhöfe retten› hat das Referendum dagegen ergriffen. Abstimmung: Ein Ja unterstützt den Gestaltungsplan und damit die Ersatzneubauten, ein Nein lehnt ihn ab und führt dazu, dass die Siedlungen im Inventar der Denkmalpflege verbleiben. Warum das wichtig ist: Bei der Abstimmung geht es exemplarisch um heutige Zielkonflikte, wie innere Verdichtung, Erhalt von gewachsenen Strukturen, neuem Wohnraum, Ökologie und Klimaschutz. PRO Von Nathanea Elte und Sabine Merz Kaum ein Ersatzneubau in Zürich ist derart sorgfältig und umsichtig geplant worden: Fachleute, Gerichte, Stadtverwaltung, Gemeinderat und die Mitglieder beider Genossenschaften haben das Projekt geprüft. Jedes Mal sind sie zu einer positiven Einschätzung gelangt. Anderswo haben ABZ und BEP mehrmals bewiesen, dass sie Siedlungen vorbildlich sanieren. Hier aber geht es um andere Mehrwerte: Wir schaffen Wohnraum für fast doppelt so viele Menschen wie bisher; ein neues, diverses und barrierefreies Zuhause für alle Bevölkerungsgruppen – auch für Geringverdienende, dank subventionierter Wohnungen. Dank des tiefen Landwertes und der effizienten Planung werden die Mieten rund 50 Prozent unter den marktüblichen Preisen im Quartier liegen. Wir gehen haushälterisch mit dem Boden um und belegen unsere Wohnungen nach klaren, strengen Richtlinien. Das Quartier profitiert von öffentlichen Erdgeschossnutzungen und den frei zugänglichen, begrünten Höfe...