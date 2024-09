4. Schweizer Landschaftskongress Fotos: Jonathan Jäggi

Am 4. und 5. September fand der 4. Schweizer Landschaftskongress in Tramelan und Bellelay statt. Es ging um die Zukunft und um die Veränderung? Zwei Videos direkt vom Kongress zeigen, was diskutiert wurde.

Bereits zum vierten Mal lud die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften SCNAT zum Landschaftskongress. Diesmal zusammen mit dem Parc Chasseral und der Berner Fachhochschule BFH. Ein Kongress weit draussen auf dem Land, das funktioniert. Neben Vorträgen, Postern und viel Diskussionen in den Pausen gaben über 20 Exkursionen Gelegenheit, die Landschaft direkt zu erfahren, von Burckhardtschen Landschaftsspaziergängen über eine ereignisreiche Kutschenfahrt bis zu landschaftsprägender Uhrenindustrie und den touristischen Potentialen aussichtsreicher Unorte an vielbefahrenen Strassen. Breit und umfassend waren die Themen. In den Panels ging es um Landschafts-Ausbildungen und wissenschaftliche Untersuchungen zur Wahrnehmung neuer Elemente in der Landschaft, aber auch um die Alltagslandschaft. ###Media_2### Der Landschaftskongress bringt seit 2018 alle, die mit Landschaft zu tun haben, zusammen. Ging es zuerst drum, sich zu finden, waren 2020 Grenzüberschreitungen das Thema. 2022 diskutierten die Kongressteilnehmenden eine neue Landschaftskultur und dieses Jahr ging es um die Transition hin zu den Landschaften der Zukunft. ###Media_3###...