Pflanzen um- und bewuchern die Wohnsiedlung ‹Kraftwerk1›. Fotos: Thomas Haug

Ein grüner Rahmen Auf dem Dach der Siedlung Hardturm wuchern wärmeliebende Pflanzen in Trockenmauernbeeten und am Boden, vor dem Haupteingang, gedeihen Bäume. Das ist ein Mehrwert für Bewohnende und Biodiversität. 05.07.2025 08:00

Die Siedlung Hardturm der Wohnbaugenossenschaft ‹Kraftwerk1› in Zürich, fertiggestellt im Jahr 2001, setzte Massstäbe im genossenschaftlichen Wohnungsbau. Der Aussenbereich stand nicht zuvorderst auf der Prioritätenliste, denn das Budget war knapp. So versteckte sich der Eingang im Untergeschoss hinter Parkplätzen, und das Dach war eine heiss-windige Terrasse. Die Bewohnerinnen und Bewohner vermissten dort einladendes und dauerhaftes Grün. Das musste sich ändern. In einem partizipativen Prozess eruierte die Genossenschaft die Bedürfnisse an den Aussenraum und beauftragte im Rahmen des Projekts ‹Ha! Hardturm auffrischen› ORT Landschaftsarchitektur mit der Neugestaltung des Dachgartens und der Erdgeschoss-Freiräume. Das Architekturbüro Häni Joho Birchler hat den Gemeinschaftsraum und das Erdgeschoss umgebaut und die an veränderte Bedürfnisse angepassten Räume mit dem Aussenraum verquickt. ###Media_2### ###Media_3### Auf dem Dach wuchern nun Bäume, Kräuter, Blumen und Gemüse aus Hochbeeten, deren zackenförmigen Umfassungen lauschige Plätzchen umwogen. Die Trockenmauern schichteten die Gärtner aus den grossteils abgetragenen Betonplatten der frühen Dachterrasse. Endlich wachsen Pflanzen über die früher fast kahlen Spaliere, es summen Bienen und zwitschern Vögel. Wärme- und trockenheitsliebende Arten verbreiten mediterrane Stimmung, weg ist die Betonplatten-Tristesse. Der Dachgarten speichert Wasser, und weiteres Nass giessen engagierte Bewohnerinnen regelmässig dazu. Am Boden vor dem Haus weist ein gestufter Garten hinunter zum vertieften Haupteingang. Wahlweise gelangt man über eine Rampe oder eine Treppe dorthin. Wo einst Autos parkiert waren, wachsen nun Bäume. Beim Kindergarten am südlichen Gebäudeende wurden doppelstöckige Velounterstände erstellt; auf einem davon gibt es eine Sonnen- und Spielterrasse, die der Bewohnerschaft zu...