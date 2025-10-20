Meeressehnsucht und Streckenschwimmen zwischen Fabrikhallen, das verspricht der geplante Gleispool im Basler Dreispitz-Areal, ein Re-Use-Projekt der besonderen Art.

Florenz-Strasse, Helsinki-Strasse, Frankfurt-Strasse, Venedig-Strasse... Schon die Strassennamen im Dreispitz-Areal zwischen Basel und Münchenstein lassen Fernweh aufkommen. Und an der Neapel-Strasse wird in einigen Jahren der Zug der Wünsche («Treno dei Desideri») ans Wasser führen, fast so, wie es Adriano Celentano 1968 im Lied «Azzurro» besang. ###Media_4### ###Media_3### Nicht nur Schwammstadt, sondern auch Schwimmstadt Die Christoph Merian-Stiftung plant ein besonderes Re-Use-Projekt, das in den nächsten achtzehn Monaten umgesetzt wird: Eine nicht mehr benötigte Güterzugs-Tunneleinfahrtsrampe wird geflutet zu einem urbanen Naturpool. Schon seit einigen Jahren wird das ehemalige Industrie- und Lagerhallengebiet schrittweise zum Wohn- und Arbeitsquartier. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Freiraums. Das übergeordnete Landschaftskonzept haben S2L Landschaftsarchitektur entworfen. Schrittweise wird der Freiraum, geprägt von Zulieferungsstrassen und Industriegleisen, grüner und biodiverser und wasserdurchlässiger. Dazu gehört auch die ungewöhnliche Idee des Quartierschwimmbads. Die Schwammstadt wird so auch eine Schwimmstadt. ###Media_6### ###Media_5### Konzipiert hat den mit über 170 Metern längste Naturpool der Schweiz das junge Basler Architekturbüro Malheur&Fortuna. Die beidseitig mit Betonmauern gestützte Tunnelzufahrtsrampe wird von Südwesten nach Nordosten tiefer. Die Gleise werden aus der Rinne entfernt und dienen als Fundamente für die Holzdecks links und rechts des Pools. Das Becken erhält verschiedene Zonierungen, vom Regenerierbecken mit Pflanzen über das Planschbecken bis zum langen Streckenschwimmbad. Ergänzt werden Pool und Liegedeck von Garderobengebäude mit Buvette und viel Grün. Schwimmbad und Umgebung sind ein erster Teil des im Dreispitz entstehenden Gleisharfenparks. Das Planschbecken wird frei zugänglich sein, die Badi...