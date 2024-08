Hochparterre im August 2024

Redaktion Hochparterre 05.08.2024 11:02

Das sind die grossen Geschichten im August:



«Man könnte es territoriale Akupunktur nennen»

Alle fünf Jahre gedeihen in der Ausstellung ‹ Lausanne Jardins › temporäre Gärten – und Ideen, die auch mal störend sein sollen. Kuratorin Monique Keller über die diesjährige Ausgabe am Genfersee.

von Maarit Ströbele



Altes Potenzial neu erschlossen

Die Pfaffechappe in Baden ist frisch saniert und dient nun als Primar- statt Oberstufenschulhaus. Das Büro ERP hat die Stärken des sperrigen Bauwerks durch kluge Massnahmen zum Tragen gebracht.

von Deborah Fehlmann



Eine Skizze ist mehr

Eine Ausstellung in Olten zeigt historische und heutige Handzeichnungen von Architektinnen. Sie stellt auch Fragen zu Werkzeugen, Kunstwerken und der Idee des genialen Schöpfers.

von Axel Simon



Transformation und Lernprozess

Die Werkstadt Zürich nimmt Formen an: Die Umnutzung der SBB-Hallen zeigt exemplarisch, wie urbane Planung und Partizipation einhergehen können. Eine Zwischenbilanz.

von Daniel Kurz



Die Dorfrettung

Das Ortsbild von Berlingen ist national geschützt. Um ein Verdichten dennoch möglich zu machen, hat das Forum Raumordnung Schweiz das künftige Dorf entworfen.

von Rahel Marti



«You need a book»

Warum gibt es immer mehr Architekturmonografien, und warum werden sie immer dicker? Auf Spurensuche bei Verlegern, Architektinnen und Herausgebern.

von Marcel Bächtiger



Ort der Vibrationen

‹The Gong› von Atelier Oï verzahnt Architektur, kulturelle Bildung und sozioökonomisches Handeln. Das neue Kulturhaus in Kambodscha ist ein Meisterstück.

von Stephanie Ringel